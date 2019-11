Debiuty i powroty, najstarsi i najmłodsi. Posłowie nowej kadencji Sejmu

W wyborach do Sejmu PiS uzyskał 43,59 proc. i 235 mandatów, Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) - 27,40 proc. i 134 mandaty, SLD (z list którego startowały także Lewica Razem i Wiosna) - 12,56 proc. i 49 mandatów, PSL (który wystartował razem z Kukiz'15) - 8,55 proc. i 30 mandatów, a Konfederacja - 6,81 proc. i 11 mandatów. 1 mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Najstarsi i najmłodsi na Wiejskiej

Najstarszą posłanką jest Iwona Śledzińska-Katarasińska, która ma 78 lat.

Drugi najstarszy wiekiem nowo wybrany poseł to Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji (77 lat). Kolejni to Dariusz Rosati z KO (73 lata) i 71-letni marszałek senior Antoni Macierewicz (PiS).

W Sejmie jest także pięcioro 70-latków: Romuald Ajchler (SLD), Joanna Senyszyn (SLD), Jarosław Kaczyński (PiS), Ryszard Terlecki (PiS) i Eugeniusz Czykwin (KO).

Najmłodsi to 26-letni Robert Gontarz (PiS) i Mateusz Bochenek (KO) oraz 28-letnia Anna Gembicka (PiS).

Szef komisji weryfikacyjnej, blogerka, brat Adamowicza

Wśród 235 posłów PiS, po raz pierwszy w ławach sejmowych zasiądzie 55 posłów, w tym m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz kilku ministrów z jego dotychczasowego rządu, w tym szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, europoseł dwóch kadencji Marek Gróbarczyk, wiceszefowie MSZ: Piotr Wawrzyk i Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wśród posłów-debiutantów PiS są także - szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, zastępca rzecznika partii Radosław Fogiel i dotychczasowy gdański radny Kacper Płażyński, syn marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej 2010 roku. W nowym klubie PiS będą także: rzecznik MS Jan Kanthak, wiceszef MS, szef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, dotychczasowy stołeczny radny Jacek Ozdoba, wojewodowie mazowiecki Zdzisław Sipiera i łódzki Zbigniew Rau oraz aktorka Dominika Chorosińska.

134-osobowy klub Koalicji Obywatelskiej, który będą tworzyć m.in. politycy PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej oraz Zielonych, jest zdominowany przez posłów minionej kadencji - jest ich 89. Nowych posłów jest 45, ale część ma już za sobą doświadczenie parlamentarne.

Pierwsze posiedzenie Sejmu 12 listopada będzie całkowitym debiutem parlamentarnym dla takich posłów KO jak: współprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz, dawny działacz SLD i lekarz Riad Haidar, znany komentator sportowy Tomasz Zimoch, blogerka Klaudia Jachira, b. szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek, brat zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, dziennikarz Piotr Adamowicz, liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka, b.szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, jedna z liderek KOD Magdalena Filiks, atkywista miejski Franciszek Sterczewski, warszawska radna Aleksandra Gajewska, wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak oraz jedna z liderek protestu osób niepełnosprawnych Iwona Hartwich.

Bartoszewski, Zandberg, Braun

W klubie PSL po raz pierwszy w gmachu przy ul. Wiejskiej zasiądzie syn Władysława Bartoszewskiego, Władysław Teofil Bartoszewski. Mandat posła zdobyła także m.in. szefowa Stronnictwa w Lubuskiem Jolanta Fedak, która za rządów PO-PSL była ministrem pracy i polityki społecznej, dotychczasowy wicemarszałek województwa zachodnio-pomorskiego Jarosław Rzepa oraz wiceszef PSL Dariusz Klimczak.

Z list komitetu Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD, Wiosna, Lewica Razem) najwięcej posłów - 23 - wprowadził Sojusz; 19 osób jest z Wiosny, a z Lewicy Razem do parlamentu dostało się sześciu kandydatów. Sejmowym debiutantem jest szef Sojuszu Włodzimierz Czarzasty, a także lider Razem Adrian Zandberg. Są to także Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Krzysztof Śmiszek i Maciej Gdula z Wiosny oraz rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska. W parlamencie zasiądą także po raz pierwszy działaczki Razem: Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek oraz Marcelina Zawisza.

Po raz pierwszy w ławach poselskich zasiądzie również kilku polityków Konfederacji, w tym lider KORONY Grzegorz Braun, wiceprzewodniczący partii Wolność Konrad Berkowicz, Artur Dziambor oraz lider Konfederacji Wolność i Niepodległość Krzysztof Tuduj.

Lewica w Sejmie

SLD jest pierwszą partią, która powróciła do parlamentu po tym, jak cztery lata temu nie przekroczyła progu wyborczego. Na Wiejską wracają zatem osoby, które już kiedyś składały ślubowanie poselskie.

Joanna Senyszyn była posłanką w latach 2001-2009. Później, przez pięć lat, zasiadała w europarlamencie. Teraz, dzięki głosom wyborców z okręgu gdyńskiego, wraca do polskiego Sejmu.

- Tęskniłam za sejmową debatą, ale tej nie było przez ostatnie cztery lata, bo debata przeniosła się do mediów i na ulice, więc częściowo w niej uczestniczyłam cały czas - mówiła w rozmowie z polsatnews.pl.

Były wiceminister skarbu państwa Marek Dyduch zakończył pełnienie mandatu posła w 2005 roku. Przez kolejnych 13 lat zasiadał w sejmiku dolnośląskim. Teraz, jako "jedynka" SLD w okręgu wałbrzyskim, zapewnił sobie powrót do pracy parlamentarnej.

Inni powracający do Sejmu politycy SLD to: Romulad Ajchler (był posłem do 2015 r.), Wanda Nowicka (do 2015 r.), Andrzej Rozenek (do 2015 r.), Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (do 2015 r.), Wiesław Szczepański (do 2011 r.), Tadeusz Tomaszewski (do 2015 r.) i Bogusław Wontor (do 2015 r.).

Politycy lewicy w klubie KO

Mandat z ramienia SLD pełniła także Katarzyna Piekarska. Z Sejmem pożegnała się w 2007 roku. Wraca do niego teraz, wybrana z komitetu Koalicji Obywatelskiej. Kolejnym lewicowym politykiem wracającym do Sejmu z list KO jest Eugeniusz Czykwin. Były polityk SLD powróci do ław sejmowych po czteroletniej przerwie.

Do Sejmu wraca także inny były poseł SLD, wybrany w niedzielę z list Koalicji Obywatelskiej. Mowa o Dariuszu Jońskim, który od roku sprawuje mandat radnego sejmiku woj. łódzkiego. Z parlamentem pożegnał się w 2015 roku.

Z list Koalicji Obywatelskiej na posła wybrany został także Paweł Poncyljusz, niegdyś polityk PiS i szef klubu Polska Jest Najważniejsza. Z Sejmem pożegnał się w 2011 roku.

Drogę z PiS do Koalicji Obywatelskiej pokonał także były prezes partii Polska Jest Najważniejsza Paweł Kowal. W wyborach został ponownie wybrany do Sejmu jako "jedynka" KO w Krakowie. Mandat posła przestał sprawować w 2009 roku.

Powroty w PSL i PiS

W odwrotnym kierunku przebiegł transfer Andrzeja Gut-Mostowego, którego przez cztery ostatnie lata w Sejmie nie było. Były poseł PO przystąpił do Porozumienia i zdobył w wyborach mandat poselski z list PiS.

Do Sejmu po czteroletniej przerwie wraca także Iwona Kozłowska z PO. Została wybrana z bydgoskiej listy KO z czwartym rezultatem. Wojciech Saługa zapewnił sobie z kolei powrót do Sejmu z lubuskiej listy Koalicji.

W sejmowych ławach ponownie zasiądą dwaj byli europosłowie PSL, którzy nie uzyskali reelekcji w majowych wyborach. Mowa o Andrzeju Grzybie i Czesławie Siekierskim. Pierwszy wraca do Sejmu po 10, a drugi po 15 latach.

Mandat ponownie obejmują także politycy PiS. Jednym z nich jest Zbigniew Girzyński.

26 lat przerwy

Najdłużej na powrót do Sejmu czekał Janusz Korwin-Mikke. Wybrany z list Konfederacji polityk po raz ostatni sprawował mandat posła 26 lat temu - w Sejmie I kadencji.

Drugi sejmowy powrót Konfederacji to Krzysztof Bosak. Były prezes Młodzieży Wszechpolskiej zasiadał w Sejmie jako poseł Ligi Polskich Rodzin w latach 2005-2007.

