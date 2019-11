Uwaga, będzie lało. Ostrzeżenia dla południa Polski

W Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie i Podlasiu występują już ciągłe opady deszczu, które chwilami są obfite. Od poranka spadło już miejscami nawet ponad 15 mm deszczu.

Do końca dnia łączna suma opadów wyniesie przeważnie do 30 mm, a na terenach górzystych i okołogórskich Karpat nawet do 50 mm. Warunki drogowe w strefie opadów są trudne.

Uważajcie na intensywne opady deszczu i silny wiatr ❗



👉INTENSYWNE OPADY DESZCZU (ostrzeżenia 1. stopnia) – na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.



👉Nad morzem SILNY WIATR (ostrzeżenia 1. stopnia). — RCB (@RCB_RP) November 10, 2019

W nocy z niedzieli na poniedziałek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i tam opady deszczu. W Karpatach zanikające opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów; w kotlinach sudeckich mgła osadzająca szadź. Temperatura minimalna od -2 st. na południowym zachodzie do 5 st. nad morzem i Roztoczu; w kotlinach sudeckich od -5 st. do -3 st. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. Wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna około 5 st. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

Pogoda na jutro

W poniedziałek w stolicy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie rosnąć.

las/prz/ Twoja Pogoda, polsatnews.pl, Polsat News, PAP