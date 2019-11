Relikwie 34 świętych związanych z niepodległością w kościele w Warszawie

Podczas niedzielnej mszy do kościoła Ofiarowania Pańskiego wprowadzane są relikwie 34 świętych i błogosławionych, którzy mieli wkład w odzyskanie niepodległości.



Kard. Nycz wskazał, że "relikwie są znakiem, który daje nam Kościół, znakiem, który nas odsyła nie tylko do świętego, którego relikwie wprowadzamy, ale znakiem, który nas odsyła do uwielbienia Boga i do naśladowania Jezusa Chrystusa". - Wtedy i tylko wtedy, nasz kult świętych i modlitwa przez ich wstawiennictwo w intencji naszej ojczyzny, w intencji naszych ludzkich spraw, ale także w intencji naszych osobistych rzeczy, z którymi przychodzimy do Boga przez wstawiennictwo świętych, tylko wtedy przy tym kompletnym ujęciu, ma swój głęboki sens - podkreślił metropolita warszawski.

"Historyczne wydarzenie"



Ocenił, że to "niewątpliwie historyczne wydarzenie, kiedy wprowadzamy relikwie 34 świętych i błogosławionych związanych z wolnością". -Powiedzmy sobie od razu, nie tylko z tą wolnością w roku 1918, choć przede wszystkim o tym dziś myślimy, ale związanych z tą wolnością w znaczeniu różnych okresów dziejów naszej ojczyzny, ale równocześnie związanych z tą wolnością, którą daje tożsamość i jest troską o tożsamość, z tą wolnością, którą każdy z nas powinien w swoim życiu i w sobie szanować i pielęgnować - mówił kard. Nycz. - To jest ta wolność, ku której wyzwolił na Chrystus i jesteśmy za nią odpowiedzialni - podkreślił.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i relikwie Jana Pawła II uratowane z pożaru Notre Dame



Jak mówił, 11 listopada jest "wspaniałą okazją, żeby dziękując za to, co nasi praojcowie zrobili w roku 1918, dziękować za to, że Bóg nas stworzył wolnymi".

"Naszym obowiązkiem jest bronic wolności"



- Naszym obowiązkiem i naszym zobowiązaniem jest o tę wolność się troszczyć, tej wolności bronić i nie tylko tej zewnętrznej, ale tej wolności, która jest dzisiaj zagrożona także w nas, przez różne ograniczenia tego świata, które przez różne podsuwane nam poprawności każą albo z jednej strony korzystać z wolności w sposób nieodpowiedzialny, wręcz swawolny, albo czynić z niej tak absolutną wartość, że człowiek dbając o swoją wolność zapomina, że wokół niego żyje drugi człowiek, który też jest wolny - mówił kard. Nycz. Przekonywał, że tak powinniśmy "korzystać z naszej wolności, którą pan Bóg nas obdarzył, żeby nie krzywdzić, nie ranić, nie zadawać bólu tym wszystkim, którzy są wokół nas i także są wolni".



Kard. Nycz mówił także, że w związku ze Świętem Niepodległości powinniśmy sobie przypominać o "potrzebie dziękowania za wolność i niepodległość". "Wolność i niepodległość ojczyzny wymaga tej troski i nieustannego zawierzania Bogu" - podkreślił metropolita warszawski.

PAP