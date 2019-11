Makabra w Petersburgu. Profesor wyłowiony z rzeki z odciętymi rękami młodej kobiety

Rzeka Mojka to jeden z głównych kanałów w centrum Sankt Petersburga i atrakcja turystyczna. W sobotę 9 listopada przechodnie zaalarmowali policję nad ranem, że w lodowatej wodzie unosi się człowiek.

Tonął z odciętymi rękami swojej studentki

Z toni został wyciągnięty mężczyzna urodzony w 1956 roku. W jego plecaku znajdowały się dwie odcięte kobiece ręce oraz pistolet - podała petersburska policja.



Mężczyznę przewieziono do szpitala. Kiedy odzyskał świadomość, przyznał się do popełnienia morderstwa. Okazało się też, że to znany petersburski wykładowca historii, miłośnik cesarza Napoleona Bonapartego, Oleg Sokołow.

W mieszkaniu profesora policja znalazła w niedzielę rozczłonkowane ciało młodej kobiety, jej odciętą głowę i zakrwawioną piłę. Ofiarą okazała się jego studentka Anastasija Jeszczenko, z którą - jak twierdzą lokalne media - miało łączyć go coś więcej.

Studentka miała być współautorka części jego prac, a ponadto była z nim w na tyle bliskich stosunkach, że z naukowcem mieszkała. Miała mieć też konflikt z dorosłymi dziećmi profesora, które nie chciały jej zaakceptować i to podobno był to dla Sokołowa poważny problem.

Ukrył zwłoki w mieszkaniu i zaprosił znajomych

"Ten zwyrodnialec nie tylko ją zabił i pokroił, ale dość długo trzymał jej szczątki schowane w domu, mało tego, zaprosił na imprezę gości" - powiedział Jewgienij Ponasienkow, petersburski publicysta. Policja podejrzewa bowiem, że po zabójstwie zwłoki nie zostały rozkawałkowane od razu, ale były ukryte. W tym czasie sprawca miał przyjmować u siebie gości na towarzyskim spotkaniu.

Jak twierdzą inni wykładowcy, Sokołow, wielokrotnie romansował ze studentkami, a zazwyczaj wybierał na obiekt zainteresowania delikatne blondynki. Zwracał się do nich "Józefino". Józefina była pierwszą żoną Napoleona I Bonaparte i pierwszą cesarzową Francuzów.

Jedenaście lat temu jedna ze studentek zeznała, że została przez niego pobita. Miał ją przywiązać do krzesła i grozić rozgrzanym żelazem. Sprawa nie trafiła jednak do sądu, bo jak twierdzą media, Sokołow miał wszędzie w Petersburgu znajomości. Miał jednak też sporo wrogów.

- Zabrudzili mu farbą całą klatke schodową, pisali obraźliwe słowa na drzwiach, przysyłali prowokatorów na wykłady - powiedział Dmitrij Puczkow, pisarz z Petersburga.

Profesor jest na razie w szpitalu, pod nadzorem policji. Na miejsce zbrodni mieszkańcy Sankt Petesburga przynoszą świeże kwiaty.

PAP/EPA/Anatoly Maltsev Profesor podejrzany o zabójstwo studentki jest miłośnikiem historii francuskiej wojskowości, który lubił przebierać się za Napoleona.

