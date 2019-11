Zandberg: wyobrażam sobie, że w drugiej turze PO popiera kandydata Lewicy

- Nie będę ukrywać, że nasza sytuacja, jako Lewicy, nie jest zła i to powoduje, że szanse na wejście lewicowego kandydata do drugiej tury wyborów prezydenckich rosną - powiedział Adrian Zandberg w "Gościu Wydarzeń". Jak dodał, wyobraża sobie scenariusz, w którym PO popiera w drugiej turze kandydata partii lewicowych.

Bogdan Rymanowski pytał Adriana Zandberga o to, kiedy poznamy nazwisko kandydata Lewicy w wyborach parlamentarnych. - Wszystko idzie zgodnie z planem i harmonogramem - odpowiedział jeden z liderów Lewicy Razem.

Zandberg nie chciał jednak zdradzić, czy to on planuje wystartować. - Trzymam się pewnej zasady. Myśmy dlatego zbudowali skutecznie lewicową koalicję, dlatego to działa sprawnie, że umówiliśmy się na zasadę: decyzje, które podejmujemy wspólnie, ogłaszamy także wspólnie - wyjaśnił.

ZOBACZ: Apel opozycji ws. Macierewicza. "Tytuł Marszałka przysługuje osobom o nieposzlakowanej opinii"

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.

Planujemy kontynuację tematu.

WIDEO - Wybuch gazu w hotelu w Białce Tatrzańskiej. Kilka osób poważnie rannych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ Polsat News