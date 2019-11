Obowiązkowe foteliki dziecięce z alarmami. Mają pomóc roztargnionym rodzicom

W trybie natychmiastowym w czwartek we Włoszech wchodzi w życie obowiązek posiadania fotelików samochodowych dla dzieci w wieku do 4 lat, uniemożliwiających ich pozostawienie w zamkniętym aucie. Kara za brak takiego fotelika wynosić będzie do 326 euro.

Nowy przepis przyjęto w reakcji na serię tragicznych zdarzeń, gdy kilkoro dzieci pozostawionych przez rodziców zmarło w nagrzanych samochodach.



Początkowo planowano, że przepis w tej sprawie będzie obowiązywać od marca przyszłego roku. W środę włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych wydało okólnik dotyczący wejścia w życie nowelizacji kodeksu drogowego.



Zgodnie z rozporządzeniem foteliki muszą zostać wyposażone w specjalny system świetlny i dźwiękowy zawiadamiający kierowcę o obecności dziecka w samochodzie i alarm włączający się w przypadku jego pozostawienia. Dodatkowo niektóre systemy alarmowe uruchamiają wysyłanie wiadomości do kierowcy o dziecku zamkniętym w aucie.



Za brak takiego fotelika wymierzany będzie mandat w wysokości od 81 do 326 euro. Ponadto kierowca otrzyma pięć punktów karnych.



Jak jednocześnie wyjaśniono, MSW zawiesza stosowanie kar do momentu, gdy obywatele otrzymają pełne informacje na temat nowych przepisów i gdy zaczną obowiązywać ulgi na zakup urządzeń alarmowych. Na ten cel przeznaczono z budżetu około 15 milionów euro.



Wejście przepisu w życie oznacza w praktyce to - zaznaczają włoskie media - że rozpoczyna się poszukiwanie systemów alarmowych na rynku, który dopiero przygotowuje się do tej zmiany.

dk/ PAP