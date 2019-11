"Macierewicz jest krystaliczną osobą" kontra "opowiada głupoty". Spór o przyszłego marszałka seniora

- Znam osobiście pana ministra, marszałka Macierewicza. Współpracuję z nim w okręgu, jest moim szefem okręgu. Powiem szczerze, że drugiej bardziej krystalicznej osoby jak Antoni Macierewicz nie znam. Jako szef okręgu jest wspaniałym człowiekiem - dodał Telus.

Motyka natomiast ostro skrytykował dotychczasowe wypowiedzi Macierewicza.

- Na przykład to, że jesteśmy w stanie wojny z Rosją to jest teza Macierewicza. Wielokrotne tezy o wybuchach są uwłaczające dla Polski. To po prostu kandydatura niegodna Sejmu, ale PiS nas do tego przyzwyczaił - podkreślił.

"To pokazuje, jak będzie wyglądać kampania prezydencka PiS"

Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę na to, jak może wyglądać kampania prezydencka PiS.

- To (wybór Macierewicza na marszałka seniora - red.) też pokazuje pewną sprawę, jak będzie wyglądała kampania prezydencka. Moim zdaniem, tym ruchem PiS zdał sobie sprawę, że do centrum nie ma już po co iść, że musi umocnić się w swoim najbardziej zatwardziałym elektoracie – stwierdziła na antenie Polsat News.

Posłanka Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że "liczy na rozsądek prezydenta".

- I na to, że tę decyzję, mimo wszystko, zmieni. Jeżeli już nie z powodów politycznych, to z powodów czysto ludzkich. Ślubowanie podczas inauguracji będą składały posłanki, przedstawicielki rodzin katastrofy smoleńskiej i tak po ludzku będzie to bardzo trudne doświadczenie - dodała.

Odpowiedział jej Robert Telus: "Sprawa tragedii smoleńskiej jest szczególna. Ja bym tej sprawy w ogóle nie ruszał, bo gdyby nie Macierewicz, dalej wierzylibyśmy w pancerną brzozę. Sprawa jest badana. Na początku całej tragedii wierzyliśmy, tzn. wielu Polaków wierzyło w pancerną brzozę, w tej chwili już nie wierzymy".

Marszałek senior

- Prezydent wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu, a Barbarę Borys-Damięcką na marszałka seniora Senatu - poinformował we wtorek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Andrzej Duda wybierał kandydata na funkcję marszałka seniora spośród 10 najstarszych wiekiem nowo wybranych posłów.

