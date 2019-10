Senator-elekt z Wiosny: "Zabiegi PiS, które miały podważyć wynik wyborów, spełzły na niczym"

Sąd Najwyższy pozostawił we wtorek bez dalszego biegu protest wyborczy pełnomocnika komitetu wyborczego PiS dot. okręgu nr 75 w wyborach do Senatu. Oznacza to, że w tym okręgu wybory do Senatu wygrała wiceprezes Wiosny Gabriela Morawska-Stanecka.

Radość senator-elekt z Wiosny

Morawska-Stanecka przyznała, że wiadomość o decyzji SN przyjęła z radością. - Stało się to, co mówiłam, że się stanie, że Sąd Najwyższy powinien pozostawić te protesty bez dalszego biegu, co się stało - powiedziała senator-elekt.

ZOBACZ: Jest decyzja Sądu Najwyższego ws. protestu wyborczego PiS

Na Gabrielę Morawską-Stanecką (KW SLD) zagłosowało 50,93 proc. wyborców, którzy wrzucili swój głos do urny. Jej kontrkandydat, senator minionej kadencji, Czesław Ryszka (PiS) otrzymał poparcie 49,07 proc. wyborców. Morawską-Stanecką poparły 64 tys. 172 osoby, Ryszkę - 61 tys. 823 wyborców.

Pełnomocnik PiS: przyjmujemy do wiadomości



- Orzeczenie Sądu Najwyższego przyjmujemy do wiadomości. Mieliśmy wątpliwości co do niektórych okręgów, dlatego złożyliśmy protest, do którego mieliśmy prawo - powiedział pełnomocnik wyborczy i szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Jego zdaniem nie sprawdziły się "czarne prognozy" opozycji, iż w wyniku reformy wymiaru sprawiedliwości, "sąd w jakikolwiek sposób będzie wydawał orzeczenia na naszą korzyść".

- Nie zauważyliśmy też, aby posady demokracji zostały zachwiane w wyniku naszych protestów wyborczych, co wieszczono, kiedy je składaliśmy - zwrócił uwagę polityk PiS.

- Czekamy na kolejne orzeczenia SN, które oczywiście przyjmiemy z należytym szacunkiem - zapowiedział Sobolewski.

Schetyna: próba wypaczenia wyników wyborów

- To jest precedens, który moim zdaniem, może mieć na celu próbę wypaczenia wyników wyborów - określił protesty wyborcze PiS lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna we wtorek w Katowicach.

- Przecież wszędzie w tych sześciu protestach, które zgłasza PiS, tam nie ma żadnych powodów do tego protestu, oprócz małej - według protestujących - różnicy głosów. Trzeba umieć przegrać i trzeba umieć przyjąć smak porażki - powiedział Schetyna.

hlk/ PAP