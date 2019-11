Apel opozycji ws. Macierewicza. "Tytuł Marszałka przysługuje osobom o nieposzlakowanej opinii"

Lewica zwróciła się do Andrzeja Dudy, by nie powoływał Antoniego Macierewicza na marszałka Seniora Sejmu. "Tytuł Marszałka Seniora przysługuje osobom o nieposzlakowanej opinii i takim samym dorobku parlamentarnym. Dlatego nie możemy zgodzić się na to, by tę symboliczną funkcję sprawował poseł Macierewicz" - napisali. Ostro reaguje też PO: budował kapitał polityczny na kłamstwie smoleńskim.

"My, przedstawicielki i przedstawiciele klubu parlamentarnego Lewicy, zwracamy się do Pana z apelem o cofnięcie Pańskiej decyzji w sprawie powołania posła Antoniego Macierewicza na funkcję Marszałka Seniora" - napisali w liście parlamentarzyści Lewicy. Podkreślili, że swój apel kierują "mając na względzie poszanowanie godności Sejmu, jego powagi i majestatu oraz tradycji polskiego parlamentaryzmu".

"Znany z używania języka wykluczającego i dzielącego"

Uzasadnili, że Macierewicz m.in. jest znany "z używania języka wykluczającego i dzielącego naszą wspólnotę oraz działań na szkodę debaty publicznej i mechanizmów demokratycznych w Polsce".

Ponadto - stwierdzili - Macierewicz "jako przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku oraz twórca Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem, był autorem licznych szkodliwych i dzielący społeczeństwo kłamstw na temat przyczyn oraz przebiegu katastrofy w Smoleńsku oraz za marnotrawstwo środków publicznych w ramach działań tejże Podkomisji".

"Nie proponujemy innego kandydata. Wybór pozostawiamy Panu Prezydentowi"

Przedstawiciele Lewicy zwrócili się do prezydenta o wskazanie innej osoby do sprawowania tej funkcji marszałka seniora. "Lewica z szacunkiem podchodzi do urzędu Prezydenta i jego prerogatyw, także w kwestii wskazywania Marszałka Seniora, dlatego nie proponujemy innego kandydata. Wybór odpowiedniej osoby pozostawiamy Panu Prezydentowi" - napisali politycy Lewicy.

Działacze Lewicy przekonywali prezydenta, że "powinien stać na straży konstytucji, dobrych obyczajów debaty publicznej oraz wysokich standardów w życiu politycznym".

Klub parlamentarny swoje stanowisko w tej sprawie przekazał w czwartek o godz. 10 do Kancelarii Prezydenta.

Czarzasty zachęca do poparcia apelu Lewicy

Włodzimierz Czarzasty zwrócił się na Twitterze do przedstawicieli innych opozycyjnych ugrupowań, by poparli ich apel.

Lewica apeluje do Prezydenta RP. Wczoraj przyjęliśmy stanowisko dziś rano daliśmy Prezydentowi. Może inne partie demokratyczne wesprą apel Lewicy? PO? PSL? Co Wy na to?

Posłowie PO też już zareagowali. Oni również zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zmianę decyzji w sprawie marszałka seniora Sejmu, tak by nie był nim Antoni Macierewicz (PiS).

Zarzucili Macierewiczowi destrukcyjną politykę kadrową w MON i zbijanie "kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim".

Siemoniak: Macierewicz kłamliwie oskarżył o szpiegostwo

- Chciałbym zaapelować do prezydenta Dudy już nie tylko jako do polityka, ale zwrócić mu uwagę na niegodziwości, które są dziełem Antoniego Macierewicza jako ministra obrony - powiedział wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.

Wskazał na próbę degradacji major "zasłużonej i narażającej się w misjach zagranicznych w Afganistanie", na kwestię byłych szefów SKW, "których Antoni Macierewicz kłamliwie oskarżył o szpiegostwo i od trzech lat toczy się dęte, lipne śledztwo", w którym - zaznaczył - nie złożono nawet wniosku o areszt. - Tym ludziom i ich rodzinom zniszczono życie - dodał Siemoniak.



Podkreślił, że "dotyczy to również setek innych oficerów", w tym byłego dyrektora departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w prezydenckim BBN gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego. "Którego Antoni Macierewicz niszczył" - zaznaczył polityk PO. - Wtedy pan użył określenia "ubeckie metody". Czy pan chce, żeby majestat Rzeczypospolitej w Sejmie jako marszałek senior reprezentował ktoś, kto działa ubeckimi metodami? Panie prezydencie, prosimy, apelujemy, wzywamy pana do zmiany tej decyzji - zwrócił się Siemoniak do Andrzeja Dudy.

Kierwiński: budował kapitał polityczny na kłamstwie smoleńskim



Marcin Kierwiński zarzucił Macierewiczowi "budowanie kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim". Jak ocenił, Macierewicza "lista kłamstw jest bardzo długa, ale wśród tych kłamstw jest największe kłamstwo ostatnich lat – to kwestia katastrofy smoleńskiej i kopania głębokich rowów pomiędzy Polakami".

Marszałka seniora Sejmu nie będzie na pierwszym posiedzeniu Senatu, co dotychczas było tradycją. "Marszałek senior Barbara Borys-Damięcka (PO) skreśliła z listy gości tradycyjnie zapraszanego na pierwsze posiedzenie Senatu marszałka seniora Sejmu" - przekazał w czwartek marszałek Senatu obecnej kadencji Stanisław Karczewski.

Według regulaminu Senatu, pierwsze posiedzenie otwiera prezydent i powołuje na przewodniczącego najstarszego wiekiem senatora - marszałka seniora. W razie niemożności dokonania tej czynności przez prezydenta, pierwsze posiedzenie Senatu otwiera Marszałek Senior.

