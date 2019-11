Egzotyczna ryba znaleziona w Bałtyku. Jej wnętrzności są trujące

Ryba wpadła w poniedziałek w sieci łososiowe. Samogłów ten mierzył zaledwie kilkadziesiąt centymetrów. Dorosłe osobniki osiągają do trzech metrów.

- To są olbrzymy, które mogą ważyć ponad dwie tony - powiedział polsatnews.pl Bartłomiej Arciszewski ze Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu.

Jak podkreślił, to "dość niezwykła sprawa, że znalazł się w Bałtyku". Ostatni taki przypadek miał bowiem miejsce w 2014 roku.

- Jego pojawienie się jest jakąś ciekawostką dlatego, że to nie jest to gatunek, dla którego Bałtyk jest miejscem do życia - dodał. Jak wyjaśnił, ryba ta pływa na ciepłych i umiarkowanych wodach, jednak rzadko kiedy przedostaje się dalej, niż do cieśnin duńskich.

"Przynoszą nowe choroby i pasożyty"

Arciszewski podkreślił, że "tego typu wizyty niosą ze sobą konsekwencje". - Dla samych osobników, które wpływają na nasze morze, one są niedobre przez zbyt dużą różnicę temperatur i zasolenia między Bałtykiem a Atlantykiem. Takie osobniki będą ginąć - mówił.

Jak dodał, tacy goście "przynoszą do naszego morza nowe pasożyty i choroby, którymi są nosicielami".

Arciszewski zauważył, że Bałtyk się "stosunkowo szybko ociepla". - Będzie ocieplał się dalej i to w większym tempie niż oceany i szybciej poczujemy tego skutki, natomiast czy będzie to miało skutek w zmianie charakteru migracji różnych gatunków? Na pewno tak, ale czy ten konkretny osobnik jest efektem takich zmian, ciężko wyrokować - mówił polsatnews.pl.

Ryba ta nie nadaje się do jedzenia, a jej wnętrzności są trujące. W Azji jego twarda jak u rekina skóra wykorzystywana jest do produkcji wyrobów galanteryjnych.

zdr/ml/ polsatnews.pl