Burza po słowach Głównego Lekarza Weterynarii o tygrysach. Sawicki domaga się jego odwołania

- Po tak skandalicznej wypowiedzi, minister rolnictwa powinien podjąć jasną decyzję i złożyć wniosek do premiera o odwołanie pana Bogdana Konopki z funkcji Głównego Lekarza Weterynarii - mówił w "Polityce na Ostro" poseł PSL Marek Sawicki. Odniósł się do słów Konopki, który podczas konferencji prasowej przekonywał, że w dniu kontroli na granicy tygrysy "były w dobrej kondycji".

- Kiedy zwierzęta przybyły na granice były w dobrej kondycji. Te warunki się stopniowo by pogarszały, a do dnia dzisiejszego być może żaden z nich nie zostałby przy życiu. Te klatki, w których były, krępowały jednak ich ruchy - mówił Konopka w środę.

Jedna z dziennikarek przypomniała, że na miejscu był m.in. przedstawiciel zoo w Poznaniu, który od początku mówił, że warunki przewozu zwierząt są złe. - To są dane nieprawdziwe. Dysponujemy zdjęciami, materiałem faktograficznym, który również zawarty jest w monitoringu na terminalu granicznym - dodał Konopka. Poinformował również, że nie widział tygrysów na własne oczy, ale opiera się na relacji granicznego lekarza weterynarii.

- Polskie służby weterynaryjne i celne należycie wywiązały się ze swoich zadań - ocenił Główny Lekarz Weterynarii informując jednocześnie, że przekaże nagrodę granicznemu lekarzowi weterynarii za "właściwe zachowanie i wywiązanie się z obowiązków, aby zwierzętom zapewnić spokój i komfort".

WIDEO: irracjonalna nowa rzeczywistość, być może związana z próbą odepchnięcia odpowiedzialności od służb weterynaryjnych - w taki sposób słowa Konopki skomentowała dyrektor poznańskiego zoo Ewa Zgrabczyńska

"Powiedział jedną rzecz prawdziwą"

- Pan Konopka powiedział jedną rzecz prawdziwą, że on tygrysów nie widział. Jeśli nie widział to nie powinien się w tej sprawie wypowiadać, powinien zobaczyć - mówił Marek Sawicki w "Polityce na Ostro".

W ocenie posła PSL minister rolnictwa powinien złożyć wniosek do premiera o odwołanie Głównego Lekarza Weterynarii. - Gdyby (Konopka red.) zobaczył chociaż jedno zdjęcie, to jako doświadczony lekarz weterynarii, a wiem, że takim jest, takich bzdur by po prostu nie mówił - dodał Sawicki.

WIDEO: Sawicki domaga się odwołania Głównego Lekarza Weterynarii:

- Zwierzęta były w fatalnym stanie, wracają do zdrowia i bardzo dobrze. Natomiast z tego co kojarzę to prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie - odpowiedział poseł PiS Jan Mosiński.

Zapewnił, że "nie chce ferować wyroków, kto jest winien". - Jedno jest pewne - od nas ludzi wymaga się żeby, jak to mówi św. Franciszek, żeby "braci mniejszych traktować dobrze" - podsumował poseł PiS.

Ciężarówka ze 10 tygrysami jadąca z Włoch do Dagestanu utknęła na przejściu granicznym w Koroszczynie (woj. lubelskie). Jeden z tygrysów padł, dziewięć pozostałych - w bardzo złym stanie - przewieziono do ogrodów zoologicznych. Siedem osobników trafiło do Poznania, dwa do Człuchowa (woj. pomorskie). Według zapowiedzi dyrekcji poznańskiego zoo, zwierzęta docelowo mają zostać wysłane do azylu w Hiszpanii.

bas/ac/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP