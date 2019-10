Lewandowski przebrany za Jokera. Internet zawrzał, posypały się komentarze

"Panie Robercie, nieładnie prezentować przywiązanie do świąt niekatolickich w Polsce. Halloween to zło" - pisze jeden z internautów pod zdjęciem, które małżeństwo Lewandowskich zamieściło na Facebooku. Kapitan polskiej reprezentacji i jego żona pozują przebrani za bohaterów z filmów o Batmanie z okazji przypadającego na 31 października Halloween. Ich pomysł nie wszystkim przypadł do gustu.