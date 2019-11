Wpadł wprost pod rozpędzony pociąg. Dramatyczne nagranie [WIDEO]

- Widziałem go, widziałem też światła nadjeżdżającego pociągu. Nie sądziłem, że facet nagle spadnie na tory - powiedział John O'Connor, pracownik komunikacji miejskiej, który uratował pasażera.

"Chwyciłem go za rękę i wciągnąłem na peron"

O'Connor twierdzi, że gdy zauważył spadającego na tory mężczyznę, "wszystko zaczęło dziać się bardzo szybko", a on "poczuł jakby zwolnił czas".

- Chwyciłem go za rękę i wyciągnąłem go na peron. Gdybym stał chociaż metr dalej, nie udałoby mi się go uratować - stwierdził pracownik.

WIDEO: mężczyzna został uratowany w ostatniej chwili

Mężczyzna został wciągnięty na peron w ostatniej chwili. Na nagraniu opublikowanym w internecie przez jednego ze świadków zdarzenia, widać jak uratowany pasażer dziękuje O'Connorowi.

- Mam nadzieję, że dobrze wykorzysta swoje drugie życie - dodaje O'Connor, kierownik ds. transportu, który w komunikacji publicznej rejonu zatoki San Francisco (USA) pracuje od 20 lat.

Od niedawna jest też bohaterem Oakland.

