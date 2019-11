Prezydent skonfundowany kandydaturami PiS do TK

Andrzej Duda jest skonfundowany kandydaturami PiS do Trybunału Konstytucyjnego - przekazały polsatnews.pl źródła w pałacu prezydenckim. Z naszych informacji wynika, że chodzi o dwie z trzech przedstawionych kandydatur: Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza.

Z naszych źródeł wynika, że kandydatury nie były konsultowane z prezydentem. To jego decyzja jest potrzebna do powołania kandydatów Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent nie ma wątpliwości co do trzeciej kandydatki PiS: Elżbiety Chojny-Duch.

Kandydatury PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przedstawił w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wskazane osoby miałyby zastąpić sędziów, którym kadencje kończą się 3 grudnia 2019 r., czyli Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.

Stanisław Piotrowicz był senatorem (2005-2011) i posłem na Sejm (2011-2019). W wyborach parlamentarnych kandydował w okręgu nr 22. PiS wprowadził ośmiu posłów, a Piotrowicz, na którego głosowało 10 293 wyborców, uzyskał 9. wynik.

Krystyna Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w minionych wyborach parlamentarnych.

"W związku z wystawieniem przez PiS mojej kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zawieszam swą aktywność na TT. Wszystkim, którzy tu ze mną wymieniali poglądy dziękuję. Wiele się tu nauczyłam. Naszą Ojczyzną jest Polska" - napisała Pawłowicz na Twitterze.

ml/hlk/ polsatnews.pl