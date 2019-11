Opozycja nie zgłosi swoich kandydatów do TK. "Fasadowa instytucja"

- W tej kadencji nie będziemy zgłaszać kandydatów do TK, bo nie chcemy uwiarygadniać fasadowej instytucji - powiedział Zbigniew Konwiński, pytany o powody niezgłoszenia przez PO-KO kandydatów do Trybunału. Swoich kandydatów nie wskaże także Lewica. - Nie będziemy legalizowali, co się z TK przez ostatnią kadencję stało - oświadczyła rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.