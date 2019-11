Konfederacja interweniuje ws. kandydatów PiS na sędziów. Ich ustawa "dopomoże" w dekomunizacji TK

- We wtorek przedstawiamy projekt ustawy, który ma dopomóc PiS w dekomunizacji instytucji sądowniczych. Nie jest on wymierzony personalnie w Stanisława Piotrowicza, ale w osoby, które współtworzyły aparat bezpieczeństwa PRL - powiedział w "Graffiti" Krzysztof Bosak (Konfederacja).

- W pierwszej reakcji myślałem, że to jest jakiś "trolling" PiS-u, że ktoś robi sobie żarty, ale jeżeli to prawda, oczywiście, że nas to interesuje - powiedział gość "Graffiti" odnosząc się do poniedziałkowej zapowiedzi wysunięcia Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Duch-Chojny jako kandydatów PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

- We wtorek przedstawiamy projekt ustawy, który ma dopomóc PiS w dekomunizacji instytucji sądowniczych. Nie jest on wymierzony personalnie w Stanisława Piotrowicza, ale w osoby, które współtworzyły aparat bezpieczeństwa PRL - powiedział.

Jak dodał, osoby "tworzące aparat PRL nie powinny pracować w sądownictwie". - Wiemy jaka byłą pozycja sędziów PRL, PiS mówiło, że ci sędziowie byli manipulowani przez partię - mówił w rozmowie z Piotrem Witwickim.

"Nominacje kadrowe PiS już nie dziwią"

Bosak wyjaśnił, że projekt zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ma na celu, by "osoby, które pracowały w aparacie PRL z uwzględnieniem prokuratury nie mogły zasiadać jako sędziowie Trybunału". - To zdumiewające, jeżeli PiS w tym kierunku pójdzie, ale obserwując rożne nominacje kadrowe PiS nie dziwi nic - ocenił.

- Wierzymy, że znajdą się posłowie, którzy dopomogą, bo brakuje czterech a potrzeba 15 - dodał. Wyraził nadzieję, że jest wielu posłów, którzy poprą projekt tej ustawy.

msl/ Polsat News