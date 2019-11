"Działa, jest bezpieczny i skuteczny". Testy kliniczne nowego leku na atopowe zapalenie skóry

- W badaniach testowaliśmy etokimab - nowe przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw interleukinie 33 (IL-33) - białku, które jest podejrzewane o silny udział w procesie alergicznym - mówiła dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Testy nowej terapii przeprowadzono na 12 dorosłych pacjentach ze średnionasiloną i ciężką postacią atopowego zapalenia skóry.

"U pacjentów bardzo poprawił się stan skóry i jakość życia"



- Okazuje się, że nawet jednorazowe podanie pacjentom dawki leku bardzo poprawiło u nich parametry kliniczne, stan skóry i jakość życia. U niektórych widać było poprawę nawet 20 tygodni po podaniu dawki - wyjaśniała badaczka z Gdańska, współautorka pracy w "Science Translational Medicine" .



Wyniki tych pierwszych badań klinicznych pokazują, podsumowała ekspertka, że "lek działa, jest bezpieczny i skuteczny".

Kierownik badań, prof. Graham Ogg z Oksfordu podkreśla jednak, że to dopiero wstępne wyniki. - Sprawdzamy terapię w podwójnie ślepej zrandomizowanej próbie osób z AZS. Z niecierpliwością czekamy na wyniki - powiedział. Teraz badania weszły teraz w tzw. fazę IIB i prowadzone są w ośrodkach klinicznych na świecie na próbie 300 osób.

Objawy AZS ma do 30 proc. dzieci i do 10 proc. dorosłych



Atopowe zapalenie skóry jest najczęstszą dermatologiczną chorobą przewlekłą u dzieci. Szacuje się, że objawów AZS doświadcza w Europie 10-30 proc. dzieci i 2-10 proc. dorosłych. Choroba rozwija się na podłożu atopii, tj. nieprawidłowej, nadmiernej reakcji organizmu na kontakt z alergenem. Skóra chorych z AZS jest miejscami nadmiernie sucha i swędzi. Pacjenci drapiąc się, dodatkowo ją uszkadzają. A przez to do organizmu jeszcze intensywniej mogą przedostawać się patogeny i alergeny nasilające objawy choroby.



U niemowląt zmiany skórne obejmują najpierw twarz, a później także szyję i tułów. Po pierwszym roku życia dziecka i u nastolatków zmiany umiejscowione są głównie w zgięciach stawowych – pod kolanami, w zgięciach łokciowych. U dorosłych - zmiany mogą być rozsiane.

Osoby z AZS są bardziej narażone na uczulenie pyłkami, roztoczami czy alergenami pokarmowymi. - To powoduje marsz alergiczny - wszystko zaczyna się w skórze, a później przechodzi na inne układy - np. dochodzi do rozwinięcia się astmy, alergii pokarmowej lub kataru siennego - opowiadała dr Gutowska-Owsiak. Jak dodaje, problemem tej choroby są nie tylko wysokie koszty leczenia, diety eliminacyjne, ale i poczucie bezsilności w walce z chorobą.

Etokimab ma zapobiegać pojawieniu się stanu zapalnego w skórze



AZS leczy się najczęściej maściami i kremami barierowymi, a kiedy objawy się nasilają - stosuje się leki sterydowe. Leki doustne stosuje się stosunkowo rzadko, ze względu na ryzyko objawów ubocznych. Teraz pojawia się nadzieja na nowy rodzaj terapii.



- W naszych badaniach pokazujemy, jak może działać ten nowy lek i jakie mechanizmy mogą sprawiać, że może być on skuteczny - wyjaśniał immunolog z UG-GUMed.



Badaczka tłumaczy, że gdy dojdzie np. do mechanicznego uszkodzenia skóry, wówczas keratynocyty (komórki naskórka) wydzielają białko - interleukinę 33. A ona z kolei przyciąga do skóry neutrofile - komórki układu odpornościowego. One zaś sprawiają, że dochodzi do stanu zapalnego w skórze i m.in. powstaje świąd. Etokimab blokować ma działanie interleukiny-33 i zapobiegać ma pojawieniu się stanu zapalnego w skórze.

To samo przeciwciało testowane jest również jako lek na astmę



U wszystkich 12 pacjentów biorących udział w próbie po podaniu zastrzyku z przeciwciałem zaobserwowano poprawę stanu skóry. U 10 z nich poprawę zaobserwowano po upływie 29 dni. W prowadzonych niezależnie badaniach to samo przeciwciało testowane jest też jako lek na astmę.



Dr Gutowska-Owsiak z Oksfordu przeprowadziła się do Gdańska 2 lata temu. Dzięki finansowaniu powrotnemu (Polonez Fellowship z NCN) i grantowi na założenie nowej grupy badawczej (First TEAM z FNP) zaczęła tam prowadzić własne badania immunologiczne.

