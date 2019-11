Zwłoki 39 osób w ciężarówce. Zatrzymano kolejnych podejrzanych

Już w piątek w Wietnamie aresztowano dwie osoby, a kilka kolejnych wezwano na przesłuchanie w związku z podejrzeniami, że były w sprawę zamieszane.



- Na podstawie tego, czego dowiadujemy się od podejrzanych, będziemy aktywnie prowadzić dochodzenia w celu zwalczenia tych siatek przestępczych, które nielegalnie sprowadzają ludzi do Wielkiej Brytanii - powiedział szef policji w prowincji Nghe An, Nguyen Huu Cau, cytowany przez agencję VNA.



Dodał, że policja traktuje tragedię raczej jako sprawę związaną z przemytem ludzi, a nie handlem ludźmi.

Agencja Reutera wyjaśnia, że większość ofiar pochodziła z prowincji Nghe An i Ha Tinh, w północnej części kraju, gdzie m.in. brak pracy i działalność gangów przemytniczych skłaniają ludzi do emigracji.

Wszystkie ofiary pochodziły z Wietnamu



W piątek brytyjska policja poinformowała, że obecnie uważa, iż wszystkie osoby, których ciała znaleziono w ciężarówce, pochodziły z Wietnamu. Początkowo sądzono, że wszystkie ofiary to obywatele Chin.



Policja podała ponadto, że rodziny niektórych ofiar udało się już zidentyfikować. Było to utrudnione, ponieważ przy zmarłych znaleziono niewiele dokumentów. Wśród ofiar było 31 mężczyzn i osiem kobiet. Z wyjątkiem jednej osoby - nastolatka - wszyscy byli dorośli.

Do makabrycznego odkrycia doszło w nocy z 22 na 23 października w parku przemysłowym Waterglade Industrial Park, ok. 30 km na wschód od Londynu. Ciała znajdowały się w kontenerze chłodni umieszczonym na naczepie ciężarówki. Kontener przypłynął tej samej nocy z belgijskiego Zeebrugge do angielskiego portu Purfleet, gdzie odebrał go kierowca ciężarówki, która - jak się przypuszcza - przyjechała z Irlandii Północnej.



Władze brytyjskie na razie postawiły zarzuty dwóm osobom - 25-letniemu kierowcy ciężarówki oraz 23-letniemu mężczyźnie zatrzymanemu w Irlandii. Obaj pochodzą z Irlandii Północnej. Postawiono im zarzuty zabójstwa, uczestnictwa w przemycie ludźmi oraz pomocy w nielegalnym przedostaniu się na terytorium Wielkiej Brytanii. W związku ze sprawą policja poszukuje dwóch innych mężczyzn, braci, którzy również mieszkają w Irlandii Północnej.

