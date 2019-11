Warszawska reprywatyzacja. Roszczenia do kamienicy kupione przez Marka M. były warte 85 tys. zł

Ponad 85 tys. zł, a nie kilka milionów zł warte były roszczenia do warszawskiej nieruchomości przy ul. Dynasy 4 kupione w 2006 r. przez handlarza roszczeń Marka M. za kilkaset złotych - wynika z opinii biegłego rzeczoznawcy.

Chodzi o opinię przedstawioną w poniedziałek w toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie procesie Marka M. i Krystyny O., oskarżonych o oszustwo w związku z reprywatyzacją. Według prokuratury Marek M. miał w porozumieniu z Krystyną O. wprowadzić w błąd spadkobierczynię dawnych właścicieli nieruchomości przy Dynasy 4 na i odkupić od niej za 800 zł roszczenia do części nieruchomości o wartości 2 mln 80 tys. zł.

Opinia eksperta

Podczas rozprawy w poniedziałek obrońca Marka M. adwokat Krzysztof Stępiński złożył prywatną opinię eksperta rzeczoznawcy, z której wynika, że wartość 1/6 udziału w roszczeniach do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2006 r. wynosiła 85 tys. zł.

W opinii tej ekspert podkreślił, że nie można utożsamiać wartości roszczeń z wartością rynkową prawa użytkowania wieczystego. Według rzeczoznawcy wartość roszczeń jest wielokrotnie mniejsza od wartości prawa użytkowania wieczystego.

Pogląd ten podzielił także biegły powołany przez prokuraturę, który składał w poniedziałek zeznania przed sądem. Jego zdaniem wartość roszczeń to nie to samo, co wartość rynkowa nieruchomości.

- Kiedy wyceniamy roszczenia, bierzemy pod uwagę coś, co nie jest pewne, tylko prawdopodobne - powiedział biegły.

ZOBACZ: Handlarz roszczeń Marek M. trafi za kratki na półtora roku. Zapłaci też grzywnę

Istotne znaczenie dla oceny dowodów w postępowaniu

Ekspert ten zaznaczył też, że w opinii sporządzonej na wniosek prokuratury w tej sprawie wycenił wartość rynkową nieruchomości, a nie wartość roszczeń, które kupił Marek M.

Jak podkreślił mec. Stępiński opinia ta ma istotne znaczenie dla oceny dowodów w tym postępowaniu. Obrońca dodał, że występuje zasadnicza różnica pomiędzy wartością rynkową nieruchomości przywołaną przez prokuraturę, a wartością roszczenia dekretowego nabytego przez oskarżonego.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie w lutym. Proces przed sadem w ruszył w końcu lutego. Oskarżeni nie przyznali się do winy.

ZOBACZ: Handlarz roszczeniami usłyszał trzy zarzuty

Znany handlarz roszczeń

Marek M., antykwariusz i znany handlarz roszczeń, jest bohaterem kilku innych sprawa zwianych z warszawską reprywatyzacją.

W początkach grudnia zeszłego roku warszawski sąd okręgowy wymierzył M. nieprawomocnie karę 60 tys. zł grzywny i 31 tys. zł kosztów sądowych w sprawie dotyczącej wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dokumencie sądowym w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Targowej. W październiku sąd apelacyjny zmienił karę wymierzoną przez sąd niżej instancji i prawomocnie skazał M. na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności oraz 60 tys. zł grzywny.

ac/ PAP