Tajemnicze zbiorniki z chemikaliami pod Lublinem. Mogą być groźne dla ludzi

Od kilku dni w okolicach porzuconych zbiorników typu mauzer o pojemności 1 tys. litrów, roznosił się intensywny zapach. Na trop trafił miejscowy myśliwy.



Jako pierwsza na miejsce przyjechała straż pożarna. - Działania skupiły się na zabezpieczeniu tej substancji tak, aby nie rozprzestrzeniała się do gruntu i wód gruntowych - poinformował bryg. Zenon Pisiewicz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.

Zabezpieczanie terenu trwało całą noc. Do tej pory nie wiadomo, co dokładnie jest w pojemnikach. Wiele wskazuje na to, że były to farby, parafina i odpady przemysłowe - są to zdaniem strażaków substancje niebezpieczne.

Nagroda od wójta i właściciela terenu



- Wydaje się, że to są wyczuwalne, chemiczne, organiczne odpady z jakiegoś zakładu produkcyjnego. Mogą pochodzić z oczyszczalni chemicznej, może z lakierni - mówi Janina Daciuk, główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Pobrano próbki gleby, odpadów, ale też w poniedziałek sprawdzano jakość powietrza. Potrzeba było kilku ciężarówek, by przewieźć wszystkie pojemniki.

Wójt gminy Niemce wyznaczył 5 tys. zł nagrody za pomoc we wskazaniu sprawcy. Dodatkowo 10 tys. zł nagrody zaoferował właściciel terenu, na którym porzucono zbiorniki.

Widziano ciężarówki



Policja jeszcze w poniedziałek prowadziła oględziny, ale ma już pierwszy trop.



- Funkcjonariusze mają już pierwsze typowania, pierwsze ustalenia, z których wynika, że w okolicy były widziane ciężarówki. Teraz weryfikujemy te trop - poinformował kom. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.



Wyniki próbek będą znane najwcześniej we wtorek. Utylizacja odpadów może pochłonąć nawet pół miliona złotych.

