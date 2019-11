Marysieńka i Jan III Sobieski w Łańcucie. Wystawa portretów po 75 latach nieobecności na zamku

Wystawa towarzyszy inauguracji obchodów 75. rocznicy utworzenia łańcuckiego muzeum.

Jak poinformowała Joanna Garbulińska-Charchut z Muzeum-Zamku w Łańcucie jest to część historycznych dzieł, pochodzących ze zbiorów rezydencji Potockich, które zostały ewakuowane z Łańcuta w 1944 r.

Przypomniała, że kolekcja zawierająca obrazy i rodowe łańcuckie archiwum w 1944 r. trafiła do Wiednia i Księstwa Liechtenstein. Później dzieła ewakuowane przez IV ordynata Alfreda Antoniego Potockiego znalazły się we Francji, następnie w Peru, we Włoszech i w Hiszpanii, gdzie zostały zakupione do zbiorów Fundacji „Trzy Trąby” i Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego.

Kolekcja wróciła do Polski latem ubiegłego roku. Przed prezentacją na wystawie zostały poddane konserwacji.

Wystawa do końca kwietnia 2020

- Wraz z jednym portretem i kilkoma miniaturami łańcuckimi zakupionymi wcześniej w Paryżu przez Macieja Radziwiłła, zaprezentowane zostaną na wystawie w Muzeum-Zamku w Łańcucie - zaznaczyła kurator wystawy Aldona Cholewianka-Kruszyńska, kustosz Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Na wystawie, którą będzie można oglądać do końca kwietnia 2020, zaprezentowane zostaną m.in. portrety rodzinne właścicieli Łańcuta, czyli Potockich, Radziwiłłów, Castellanów, Rzewuskich i Czartoryskich.

Zwiedzający będą mogli zobaczyć także łańcuckie portrety i pamiątki królewskie, w tym unikalne, pierwsze portrety królowej Marysieńki oraz króla Jana III Sobieskiego, stanowiące pendant (para dzieł tworząca harmonijną, uzupełniającą się całość - red.) oraz wizerunki Henryka III Walezego i Stefana I Batorego.

Nietypowe pamiątki

Wśród pamiątek znalazły się także nożyczki, które należały do królowej Francji Marii Leszczyńskiej, kuzynki Potockich.

- Niezwykłą królewską, łańcucką pamiątką jest obraz Św. Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem, związany z wiedeńską wyprawą Jana III (Sobieskiego) - dodała kurator.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog. Jest to już piąty tom biblioteki dawnej ordynacji łańcuckiej, której nakładem Muzeum-Zamek w Łańcucie ogłasza publikacje omawiające zbiory oraz dzieje rezydencji i ordynacji łańcuckiej.

ac/ PAP