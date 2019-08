Zabytkiem miesiąca w gdańskim muzeum została... zabawka erotyczna z XVIII wieku

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wybrało zabytek miesiąca. Została nim "skórzana zabawka erotyczna w formie męskiego członka z jądrami". Znaleziono ją w latrynie na terenie dzielnicy Podwale Przedmiejskie w Gdańsku, pochodzi z XVIII wieku i jest unikalna - to jedyny tego typu skórzany przedmiot na świecie.

Jak podaje muzeum, zabawka erotyczna mogła należeć do bogatej mieszczanki z pobliskiej kamienicy lub prostytutek, wśród których ta okolica była dawniej popularna. Możliwe jest również to, że należała do kogoś związanego z pobliską szkołą fechtunku.

"Gdański fallus został wykonany z jednego kawałka skóry, uformowanego w prącie oraz dwa jądra. Wypchany jest w całości włosiem zwierzęcym. Żołądź uformowano z tkaniny – aksamitu, który zapewne miał potęgować doznania erotyczne." - napisała Anna Jędrzejczak-Skutnik z Muzeum Archeologicznego w opisie zabytku. Przedmioty tego typu miały być w XVIII wieku towarami luksusowymi.

Na komentarz na Facebooku jednej z internautek, że "jeśli musimy już podpierać się takimi »gadżetami« jako placówka kulturalna, to kiepsko z nami", muzeum odpowiedziało: "Jako Muzeum Archeologiczne staramy się przedstawiać wszystkie aspekty życia dawnych społeczeństw. I zawsze w oparciu o zabytki.".

Przedmiot został odnaleziony w 2015 roku na terenie wykopalisk na miejscu budowy hotelu. Później przeszedł długą konserwację. Można go oglądać w Domu Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku jest jedną z Instytucji Kultury Samorządu Województwa Pomorskiego.

WIDEO - Relaks po japońsku. Owijają w płótno i… bujają Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/luq/ polsatnews.pl