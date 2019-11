Donald Tusk zlecił prezydencki sondaż. "Nie zaryzykuje starcia z Dudą"

Dworczyk w rozmowie z tygodnikiem był pytany o fakt, że część komentatorów twierdzi, że zapowiedź wydania książki "Szczerze" autorstwa przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, to właśnie preludium dla jego powrotu na polską scenę polityczną, akurat przed kampanią prezydencką.

- Moim zdaniem Donald Tusk nie zaryzykuje starcia z Andrzejem Dudą. W ostatnich miesiącach zamiast być - zgodnie ze swoim stanowiskiem - niezależnym unijnym urzędnikiem, szef Rady Europejskiej angażował się w politykę wewnątrzkrajową po stronie jednej ze stron sporu. Gdyby to jego zaangażowanie było owocne, mógłby rozważać powrót. Jednak każda z interwencji Donalda Tuska w sytuację polityczną kończyła się raczej spadkiem niż wzrostem poparcia dla opozycji - stwierdził Dworczyk. - Były lider Platformy z pewnością zdaje sobie z tego sprawę - podkreślił.

"Polacy doceniają jego prezydenturę"



Szef KPRM odniósł się też do zapowiedzi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która oświadczyła, że jest gotowa i ma pomysł, jak pokonać Andrzeja Dudę. - Prezydent Andrzej Duda jest świetnie przygotowany do kolejnej kampanii, dobrze reprezentuje nasz kraj zarówno na forum wewnętrznym, jak i zewnętrznym - podkreślił Dworczyk. - Badania poziomu zaufania jednoznacznie wskazują na to, że Polacy doceniają jego prezydenturę. Dlatego niezależnie od pomysłów opozycji, to Andrzej Duda jest faworytem nadchodzących wyborów - wskazał.



- Jednak tylko ciężka praca pana prezydenta i całego obozu Zjednoczonej Prawicy może zagwarantować zwycięskie poparcie społeczne w przyszłorocznych wyborach - stwierdził.

Portal Wirtualna Polska poinformował, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk miał zlecić jednej z polskich firm badawczych przeprowadzenie sondażu, aby sprawdzić, jakie szanse miałby w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Według portalu badanie miało zostać przeprowadzone po wyborach parlamentarnych. "Sondaż miał pokazać, że dla szefa Rady Europejskiej ogromnym ryzykiem byłoby kandydowanie w elekcji prezydenckiej" - czytamy.

"Tusk kojarzy się ze starymi czasami"

Zdaniem znającego byłego premiera rozmówcy wp.pl badania prezydenckie pokazują, że były premier ma zbyt duży elektorat negatywny, co ma być jednym z najważniejszych czynników w tych wyborach.- Dlatego Tusk po wyborach mówił, że opozycja musi postawić na kandydata, który ma szanse zebrać elektorat szerszy niż tylko Platformy, a nawet podebrać głosy Andrzejowi Dudzie. Donald wie, że on sam takich szans nie ma - mówi.

Rozmówca wp.pl wyjaśnia ponadto, dlaczego były premier zdecydował się na prywatny sondaż mimo wielu podobnych, które zamawiają różne media. Jak twierdzi, politycy nie ufają sondażom w mediach, ponieważ "zawsze widzą w tym jakiś spisek". - Dlatego Tusk wolał zamówić badanie sam i nikogo o jego wynikach publicznie nie informować - dodaje.

Z kolei anonimowy polityk Platformy Obywatelskiej wskazuje w rozmowie z wp.pl: "Tusk wciąż wzbudza złe emocje u wielu, kojarzy się ze starymi czasami. A młodzi nie chcą powrotu do tego, co było".

Pracownik jednej z największych firm badawczych tłumaczy portalowi, że prezydencki sondaż na prywatny użytek to koszt 20-30 tys. zł. - Tuska stać, by zlecić i zapłacić za takie badanie - zaznacza.

dk/ PAP