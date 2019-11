Dachowanie na S8 w Łódzkiem. Korek w stronę Wrocławia

Do wypadku doszło w poniedziałek rano na wysokości miejscowości Modlica na zjeździe z autostrady A1 na trasę S8 tuż przy bramkach.

- Kierujący samochodem BMW z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do dachowania BMW. Kierujący to 37-letni mężczyzna. Z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Łodzi - powiedziała Polsat News Aneta Kotynia z łódzkiej policji.

pgo/ Polsat News