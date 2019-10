Tragiczny wypadek w pobliżu lotniska w Pyrzowicach. Jedna osoba zginęła

- Ofiara śmiertelna to kobieta w wieku około 40 lat, kierująca samochodem kia sportage - poinformował oficer prasowy policji w Będzinie kom. Paweł Łotocki.



Policja ustala obecnie okoliczności wypadku. Oprócz auta kierowanego przez ofiarę, w zderzeniu, do którego doszło w miejscowości Mierzęcice, uczestniczył też TIR oraz osobowy opel astra. Nie ma innych poszkodowanych.

Droga została zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin - służby muszą przeprowadzić szczegółowe oględziny, z udziałem prokuratora, i usunąć z drogi uszkodzone auta.



- Wyznaczony został objazd równoległą do trasy S1 drogą krajową nr 78 - poinformował kom. Łotocki. To tzw. stara droga do lotniska, łącząca Siewierz z Tarnowskimi Górami.



Jak poinformował ok. siódmej rano dyżurny punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czas trwania utrudnień w Mierzęcicach szacowany jest na około dwie godziny.

