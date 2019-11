MTV Europe Music Awards. Sukces Roksany Węgiel, największą przegraną Ariana Grande

Za najlepszą piosenkę uznano utwór "Bad Guy" Billie Eilish. Amerykańską piosenkarkę uhonorowano także za najlepszy debiut.

Amerykanka Taylor Swift zwyciężyła w kategorii Najlepszy teledysk, za wideo do piosenki "ME!"

W kategorii Najlepszy artysta wyróżniono kanadyjskiego piosenkarza Shawna Mendesa, który był nominowany w sześciu kategoriach.



Podczas ceremonii w Sewilli, którą prowadziła amerykańska piosenkarka i aktorka Becky G., wręczono także nagrodę dla Najlepszego polskiego artysty. Otrzymała ją Roksana Węgiel, która w głosowaniu internetowym wyprzedziła m.in. Dawida Podsiadłę, Darię Zawiałow i Sarsę.



Prestiżowe Europejskie Nagrody MTV przyznawane są od 1994 roku.

Pełna lista zwycięzców:

Najlepszy teledysk

Ariana Grande, "thank u, next"

Billie Eilish, "Bad guy"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Old Town Road" (Remix)

Rosalia, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura"

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco. "ME!"



Najlepszy artysta

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift



Najlepsza piosenka

Ariana Grande, "7 Rings"

Billie Eilish, "Bad Guy"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Old Town Road" (Remix)

Post Malone, Swae Lee, "Sunflower"

Shawn Mendes, Camila Cabello, "Señorita"



Najlepsza kolaboracja

BTS, Halsey, "Boy With Luv"

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, "Old Town Road" (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus, "Nothing Breaks Like a Heart"

ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura"

Shawn Mendes, Camila Cabello, "Señorita"

The Chainsmokers, Bebe Rexha, "Call You Mine"



Najlepszy nowy artysta

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo Mabel



Najlepszy artysta pop

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes



Najlepszy wykonawca "na żywo"

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott



Najlepszy wykonawca rock

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975



Najlepszy wykonawca hip-hop

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott



Najlepszy wykonawca alternatywny

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire

Weekend



Najlepszy wykonawca muzyki elektronicznej

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers



Najlepszy Image

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA



Najlepsi fani

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift



Najlepszy wykonawca PUSH

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv Lewis

Capaldi

Lizzo

Mabel

Rosalia



Najlepszy wykonawca WORLD STAGE

Bebe Rexha Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld Isle of MTV Malta 2018

Muse Bilbao, Spain 2018

The 1975 Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots Lollapalooza Paris Festival 2019

dk/ PAP, polsatnews.pl