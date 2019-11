Brazylia: 13-latka miała zabić ciężarną siostrę i wyrwać dziecko z jej łona

Ciężarna 23-latka została śmiertelnie pobita metalowym prętem, a następnie z jej łona wyciągnięto dziecko. - To przestępstwo, które wstrząsnęło nawet najbardziej doświadczonymi policjantami - powiedziała "The Sun" komendant lokalnej policji. Zatrzymana w tej sprawie została 13-letnia siostra ofiary. Nastolatka miała zabić także 7-letniego siostrzeńca, który starał się ratować swoją mamę.

Do zdarzenia doszło w mieście Porto Velho w północno-zachodniej Brazylii. 23-letnia Fabiana Santana była w ósmym miesiącu ciąży. Jej ciało znaleziono w wykopanym grobie na pustej działce.

W środę doszło do zatrzymania 13-letniej siostry ofiary. Po zabójstwie nastolatka miała wyrwać dziecko z łona ofiary, a następnie przekazać noworodka swojemu 15-letniemu wspólnikowi. Według "The Sun", to syn 35-letniej kobiety, która chciała "zachować dziecko dla siebie".

Nastolatka miała zabić także 7-letniego siostrzeńca, który starał się ratować swoją mamę. Ciało Gustavo znaleziono w sztucznym jeziorze, niecałe 100 metrów od miejsca pochowania 23-latki.

Miała być molestowana

Według informacji gazety, 13-latka przyznała się do winy. W trakcie przesłuchania miała nie okazywać wyrzutów sumienia. Zbrodnie miała motywować zemstą, ponieważ była molestowana seksualnie przez męża siostry i źle traktowana przez samą 23-latkę.

- Jest to przestępstwo, które wstrząsnęło nawet najbardziej doświadczonymi policjantami, ponieważ istnieją dowody na to, że zostało to zaplanowane - powiedziała "The Sun" lokalna komendant policji Leisaloma Carvalho.

Niemowlę przeżyło. Ważący 1,9 kilograma chłopiec przebywa obecnie w szpitalu.

13-latka i 15-latek trafili do ośrodka opieki dla młodzieży. Zostali oskarżeni o podwójne zabójstwo.

