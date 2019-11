Trzęsienia ziemi na Filipinach. 21 ofiar śmiertelnych, 20 tys. bez dachu nad głową

Pierwsze trzęsienie we wtorek miało amplitudę 6,7, a drugie w czwartek - 6,5. Po trzęsieniu nastąpiło ok. 270 wstrząsów wtórnych, a magnituda niektórych z nich wyniosła aż 6,1.

W sumie w trzęsieniach śmierć poniosło 21 osób, 432 zostało ranne a dwie osoby uważa się za zaginione.

20 tys. osób bez dachu nad głową

Wstrząsy uszkodziły co najmniej 133 obiekty infrastruktury publicznej i ok. 90 proc. domów w prowincji Tulunan, co odczuło ponad 8,4 tys. ludzi.

Na wyspie Mindanao do poprzednich wstrząsów doszło 16 października; śmierć poniosło wtedy siedem osób; 20 tys. pozostało bez dachu nad głową.



Filipiny są jednym z najbardziej narażonych na katastrofy regionów na świecie. Każdego roku kraj ten jest atakowany przez około 20 silnych burz tropikalnych i znajduje się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych na Pacyfiku.

