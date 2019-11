Kujawsko-pomorskie: cztery osoby ranne po czołowym zderzeniu na DK5 w Cotuniu

W niedzielę rano cztery osoby zostały ranne po czołowym zderzeniu samochodu osobowego z busem w Cotoniu na drodze krajowej nr 5 w woj. kujawsko-pomorskim. Policjanci kierują tam objazdami. Droga między Żninem i Gnieznem może być zablokowana do godz. 10.00.

W niedzielę rano cztery osoby zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego z busem w miejscowości Cotoń na drodze krajowej nr 5 na odcinku Żnin-Gniezno.

Kierowca fiata nie zachował ostrożności

Aspirant sztabowa Edyta Gościńska z Komendy Powiatowej Policji w Żninie poinformowała, że do wypadku doszło, gdy kierowca fiata bravo nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania trzech samochodów, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z busem marki Mercedes. Wszystkie cztery ranne osoby z obu pojazdów trafiły do szpitala.

Policjanci kierują objazdami. Droga na odcinku Żnin-Gniezno będzie zablokowana przez mniej więcej trzy godziny.

emi/PAP