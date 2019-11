Prognoza pogody: mniej opadów, nieco cieplej, ale mocno powieje

IMGW informuje, że niedziela będzie wietrzna. W całej Polsce z południa będzie wiał dokuczliwy i porywisty wiatr, którego prędkość w porywach wyniesie do około 50 km/h, a na południowym wschodzie nawet do 70 km/h. Nad Polskę niż nadciąga z rejonu Wysp Brytyjskich, gdzie w sobotę szalały wichury. Jedna osoba zginęła.

W niedzielę Polska pozostanie w zasięgu rozległego niżu z rejonu Wysp Brytyjskich. Padać będzie jednak znacznie mniej. Opadów deszczu spodziewać się należy jedynie miejscami, głównie w obszarach podgórskich, gdzieniegdzie w centrum i na północy kraju.



Słońce nieśmiało będzie przebijać się przez chmury. Utrzymywanie się niżu nad zachodnią Europą sprawi, że napływać zacznie coraz cieplejsze powietrze. W nocy z soboty na niedzielę temperatura powietrza wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do nawet 10-11 st. C na Podkarpaciu i nad morzem.

WIDEO: Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe dni



W całym kraju z południa będzie wiał dokuczliwy i porywisty wiatr. Jego prędkość w porywach wyniesie do około 50 km/h, na południowym wschodzie nawet do 70 km/h.

Wichury szaleją na Wyspach Brytyjskich, jedna osoba nie żyje

Obecnie wichury szaleją na Wyspach Brytyjskich, jest już ofiara śmiertelna. W miejscowości Verwood w hrabstwie Dorset złamana gałąź spadła na 60-letnią kobietę.

W wielu regionach Anglii wiatr połamał drzewa, pozrywał dachy i uszkodził sieć energetyczną. W niektórych regionach wstrzymano transport kolejowy, lotniczy i morski. Najbardziej niebezpieczne podmuchy ustąpią dopiero w sobotę w późnych godzinach nocnych.

grz/ PAP, polsatnews.pl