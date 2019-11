Spór o zmiany nazw ulic Fieldorfa i "Łupaszki". "Prowokacja" vs. "kontrowersyjne nazwiska" [WIDEO]

- Odrzucenie ul. generała Nila jest dla mnie czymś niepojętym - tak decyzję radnych z Żyrardowa skomentował w programie "Punkt widzenia" doradca premiera Paweł Jabłoński. Dodał, że "nie może wyjść z podziwu, co podpowiedziało, by poprzeć ten wniosek". Natomiast goście "Polityki na Ostro" spierali się o białostocką ulicę poświęconą dotychczas majorowi "Łupaszce".

W poniedziałek radni Białegostoku przegłosowali zmianę nazwy ulicy im. mjr Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" na ulicę Podlaską. Głosowanie w tej sprawie poprzedziła burzliwa dyskusja, również z udziałem mieszkańców miasta.



Z kolei Rada Miasta Żyrardów przywróciła ostatnio nazwę ulicy Jedności Robotniczej, która do tej pory nosiła nazwę Generała Nila-Fieldorfa.

Spotkało się to ze sprzeciwem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.

"Apeluję do statutowych władz Platformy Obywatelskiej o wyciągnięcie surowych konsekwencji - aż do usunięcia z partii włącznie - wobec wszystkich jej radnych z Białegostoku i z Żyrardowa, którzy zagłosowali za pozbawieniem ulic w tych miastach majora Zygmunta Szendzielarza i generała Emila Fieldorfa" - napisał Jerzy Bukowski, rzecznik POKiN.



ZOBACZ: IPN szuka na stołecznym Polu Mokotowskim miejsc pochówku ofiar komunizmu

"Odrzucenie generała Nila jest czymś niepojętym"



Na ten temat w programie "Punkt widzenia" mówił Paweł Jabłoński, doradca premiera Mateusza Morawieckiego.

- Nie mogłem do końca w to uwierzyć, bo (w Żyrardowie - red.) mamy powrót do konkretnej nazwy Jedności Robotniczej. To jest nawiązanie do kongresu zjednoczeniowego PPR-u i PPS-u (w 1948 r., wówczas powstała PZPR - red.), gdzie tych, co nie chcieli się zjednoczyć, oskarżono o odchylenie i kończyło się to wyrokami więzienia lub gorzej - stwierdził Jabłoński.

WIDEO: Paweł Jabłoński o zmianie nazw ulic Fieldorfa i "Łupaszki"

Przyznał, ze "nie może wyjść z podziwu, co podpowiedziało tym radnym, żeby poprzeć ten wniosek".

- Rozumiem, że pewne nazwy mogą być wygodne, bo ludzie się przyzwyczaili, ale odrzucenie generała Nila jest dla mnie czymś niepojętym - powiedział doradca premiera.



Jego zdaniem, "to jest kwestia totalnego sprzeciwu wobec wszystkiego, co kojarzy się z prawicą".

WIDEO: Doradca premiera komentuje zmianę nazw ulic w Żyrardowie i Białymstoku





Pitera: nie nazywajmy ulic nazwiskami osób kontrowersyjnych

O sytuacji w Białymstoku i Żyrardowie rozmawiali też goście Agnieszki Gozdyry w programie "Polityka na Ostro".

- Jeśli chodzi o sprawę białostocką, to rzeczywiście postać "Łupaszki" budzi zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Dla rodzin ofiar żołnierzy "Łupaszki" on nigdy w życiu nie będzie on bohaterem. Ale jest też druga strona barykady - powiedziała Julia Pitera z Platformy Obywatelskiej.

ZOBACZ: "Całe życie poświęcił walce o niepodległość Polski". Premier w rocznicę śmierci generała "Nila"

Zaproponowała, by "nie nazywać ulic nazwiskami osób kontrowersyjnych, nie do końca opisanych".

- To ani nie służy pamięci takiej osoby, ani spokojowi społecznemu - stwierdziła.

Jaworski: rzecz haniebna, prowokacja

Natomiast Lech Jaworski (Porozumienie) zmianę nazwy ulicy generała "Nila" nazwał "rzeczą haniebną" i "prowokacją". - On już raz został zlikwidowany przez komunistów - mówił, dodając, że jego słowa to "hiperbola".

- Jeśli chodzi o "Łupaszkę", sprawa jest mniej oczywista. Z całym szacunkiem dla Żołnierzy Wyklętych, ale działy się tam też rzeczy złe. Polska była wtedy w czasie wojny domowej - powiedział Jaworski.

wka/zdr/ Polsat News, polsatnews.pl