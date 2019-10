Spór o opinię rzecznika generalnego TSUE w "Polityce na Ostro"

Kamil Bortniczuk podkreślił natomiast, że opinia rzecznika "to jeszcze nie wyrok TSUE". - Nawet jeśli ten wyrok będzie i będzie on dla nas niekorzystny, to jest już wyrok martwy, bo UE ostatecznie przyznała nam rację - dodał.

ZOBACZ TEŻ: TSUE: Polska, Czechy i Węgry nie miały prawa odmówić relokacji uchodźców

Michał Wawer z Konfederacji stwierdził z kolei, że "bezpieczeństwo narodowe Polski daje nam prawo do odmowy przyjęcia jakiejkolwiek osoby czy grupy osób".

- Nawet jeżeli te osoby to byli uchodźcy, kiedy przybyli z Syrii do Włoch, to w momencie, kiedy znaleźli się we Włoszech, to przestali być uchodźcami - mówił. Jak dodał, stali się imigrantami albo "kłopotliwym zagadnieniem, który rząd włoski i UE próbowały Polsce wcisnąć".

WIDEO: Fragment "Polityki na Ostro":

Program prowadziła Agnieszka Gozdyra.

Dotychczasowe odcinki programu "Polityka na ostro" dostępne są w zakładce Programy.

zdr/ Polsat News