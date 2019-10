Sąd zadecydował ws. burmistrza dzielnicy Włochy. Będzie zażalenie

- To postanowienie w żaden sposób nie rozstrzyga o winie czy niewinności. To będzie przedmiotem późniejszego orzeczenia. Jest to tylko środek tymczasowy mający zapewnić prokuraturze możliwość zbierania materiałów w dowodowych bez ingerencji osób trzecich - zaznaczył mec. Dubois.

W środę w godzinach popołudniowych zidentyfikowano jeden anonimowy donos dotyczący burmistrza, skierowany do przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy, a za jej pośrednictwem przekazany do Urzędu Miasta st. Warszawy - poinformował w komunikacie stołeczny ratusz.

Jak dodali warszawscy urzędnicy, w związku z zatrzymaniem Artura W., burmistrza dzielnicy Włochy i postawieniem mu zarzutów korupcyjnych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził skontrolowanie decyzji podjętych przez tego urzędnika podczas sprawowania funkcji. Anonimowy donos Wskazali też, że w środę w godzinach popołudniowych ujawniono jeden anonimowy donos dotyczący burmistrza, skierowany do przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy, a za jej pośrednictwem trafił do Urzędu Miasta st. Warszawy. "Osoba, która przyjęła pismo, nie poinformowała o tym zwierzchników. Wobec tej osoby prezydent postanowił wyciągnąć konsekwencje personalne" - napisali urzędnicy. ZOBACZ TEŻ - Siemoniak: Tusk to kandydatura o ogromnej sile, ale mamy też Kidawę-Błońską Dodatkowo prezydent podjął decyzję o wdrożeniu nowego systemu analizowania skarg, polegającego na przeniesieniu zajmującej się tym komórki do Biura Kontroli Urzędu Miasta st. Warszawy i zintegrowaniu wszystkich funkcji kontrolnych. Trzaskowski nakazał również burmistrzom wszystkich dzielnic, by w trybie pilnym dokonali zestawienia wszystkich przypadków ubiegania się o warunki zabudowy i pozwolenia na budowę przez dewelopera, który miał przekazać korzyść majątkową zatrzymanemu przez CBA Arturowi W. "Podobnych działań prezydent oczekuje także od Biura Architektury i Planowania Przestrzennego" - dodali w komunikacie urzędnicy. Poinformowali też, że w związku z zatrzymaniem burmistrza w mieście analizowane są też wszystkie dokonane przez niego zmiany kadrowe. Cofnięcie decyzji i odwołanie We wtorek prezydent Warszawy skierował do rady dzielnicy wniosek o odwołanie Artura W. Wcześniej cofnął wszelkie przyznane mu pełnomocnictwa i upoważnienia.

Prokurator skierował w środę wnioski o trzymiesięczny areszt wobec dwóch podejrzanych, to jest Sabriego B. i Artura W.

- Arturowi W. prokurator przedstawił zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 200 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej burmistrza dzielnicy Włochy jako zapłaty za przychylność w załatwianiu decyzji administracyjnych procedowanych w Urzędzie Dzielnicy Włochy dotyczących warunków zabudowy nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej - mówił w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.

Zarzuty usłyszał też były właściciel Pogoni Szczecin. - Sabriemu B. prokurator przedstawił zarzut udzielenia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 200 tys. zł burmistrzowi dzielnicy Włochy w zamian za przychylność burmistrza w załatwianiu decyzji administracyjnych procedowanych w Urzędzie Dzielnicy Włochy dotyczących warunków zabudowy nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej - przekazał Łapczyński.

Korzystne dla dewelopera decyzje administracyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało we wtorek o zatrzymaniu w Warszawie dwóch osób uwikłanych w korupcyjny proceder. Jedną z nich jest deweloper Sabri B., a drugą - burmistrz stołecznej dzielnicy Włochy Artur W. Samorządowiec - jak wynika z informacji CBA - został zatrzymany na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych. Według CBA Artur W. wziął pieniądze od przedsiębiorcy budowlanego, a gotówkę próbował ukryć w garażu należącym do rodziny.

CBA podało też, że w zamian za łapówki burmistrz Włoch wydawał korzystne dla dewelopera decyzje administracyjne.

Warszawskie struktury PO zdecydowały też, że Artur W. zostaje zawieszony w prawach członka PO.

msl/ Polsat News, PAP