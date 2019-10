Randka z internetu zakończona pobiciem. Pocałunki przerodziły się w brutalny atak

Znajomość 51-latki z 33-latkiem zaczęła się w czerwcu na jednym z portali randkowych. Kontakt przerodził się w relację intymną. Kobieta zaczęła zapraszać mężczyznę do swojego mieszkania. Podczas jednej z takich randek, 33-latkowi wpadły w oko telewizor oraz laptop.

W ubiegłą niedzielę pijany mężczyzna, ponownie odwiedził znajomą. Tym razem miał ze sobą rękawiczki robocze oraz pleciony sznur. Początkowo randka przebiegała w miłej atmosferze. Jednak czułe pocałunki i uściski szybko przerodziły się w brutalny atak.

Kochanek, który dusił i bił

Mężczyzna czekał na dogodny moment, gdy 51-latka wstała, aby pójść do toalety została powalona na podłogę. "Partner" dusił ją i domagał się pieniędzy oraz kosztowności. Gdy ofiara zaczęła krzyczeć, kilkukrotnie uderzył ją w głowę.

Kobiecie udało się oswobodzić i wybiec z mieszkania. Napastnik również uciekł. Zabrał jednak ze sobą laptopa, który wart był 600 złotych.

Pracujący nad sprawą policjanci z Komendy Miejskiej w Lublinie bardzo szybko ustalili miejsce pobytu 33-latka. W momencie zatrzymania sprawca był nietrzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu. Skradzionego laptopa policjanci znaleźli w lombardzie.

Spotykał się z różnymi kobietami

Podejrzany został przesłuchany. Wyznał, że 51-latka nie była jedyną poznaną w sieci kobietą. Od maja, kiedy wyszedł z więzienia, spotykał się jednocześnie z kilkoma innymi.

We wtorek 33-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał dwa zarzuty dotyczące rozboju i gróźb pozbawienia życia. Na wniosek policjantów i prokuratorów sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Kara może być jeszcze surowsza ze względu na recydywę.

