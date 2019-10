"Przetrzymywanie zwierząt z powodu biurokracji to wstyd" - kierowca ciężarówki z tygrysami

- To niegodne, że stoimy na granicy z powodu jakiegoś dokumentu. To jakaś niestworzona historia. Dokumentu, o którym nawet nasze ministerstwo nic nie wie - powiedział Polsat News Marco Accardo, kierowca ciężarówki, w której przewożono tygrysy. Mężczyzna zapewnia, że do momentu dojechania do polsko-białoruskiej granicy "zwierzęta karmiono" i "dawano im pić". Mimo to były w złym stanie, jedno padło.