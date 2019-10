Najcięższa dynia w Polsce. Waży więcej niż niedźwiedź

To znacznie więcej niż w 2017 r., gdy zebrano tylko 45 tys. ton. Według GUS, w 2016 r. wielkość zbiorów wyniosła 60 tys. ton, rok wcześniej - 47 tys. ton, a w 2014 r. - 48 tys. ton.



"Dobiega końca czas zbioru dyń! (...) Najcięższa dynia w Polsce w 2019 r. waży 870 kg!" - napisał GUS na Twitterze.

Dobiega końca czas zbioru dyń! 🎃🎃🎃



Na naszej infografice sprawdzisz, jaka była wielkość zbiorów tego #warzywa w poprzednich latach.



Najcięższa #dynia w Polsce w 2019 r. waży 870 kg! 😮#GUS #statystyki #rolnictwo #dynie pic.twitter.com/CddUPRKd7p — GUS (@GUS_STAT) 31 października 2019



Tegoroczna polska "dynia-rekordzistka" waży więcej niż dorosły niedźwiedź (ich masa dochodzi do 600 kg). Mimo wszystko trochę brakuje jej do najcięższych okazów. Według księgi rekordów Guinnessa, rekord należy do wyhodowanej w Belgii dyni, która ważyła 1190,5 kg.



Owoc hodowany od dawna w Ameryce Południowej cieszy się u nas coraz większą popularnością. Polska eksportuje i importuje coraz więcej dyń. W 2016 r. za granicę wysłaliśmy ponad 2 tys. ton tych owoców, a ok. 2,7 tys. ton sprowadziliśmy do kraju.



Dynie w Polsce zbiera się od połowy września do listopada. Ważne jednak, by zdążyć przed przymrozkami, gdyż przemrożona dynia szybko się psuje. Do jedzenia najlepsze są te niezbyt duże, o wadze ok. 2-2,5 kg. Jeśli przechowuje się je w suchym i chłodnym pomieszczeniu, mogą leżeć do grudnia.

