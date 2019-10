Miał gwałcić w piwnicy niepełnosprawną nastolatkę. Zatrzymano 36-latka

O zatrzymaniu i aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące przez Sąd Rejonowy w Będzinie poinformował w czwartek zespół prasowy śląskiej policji.



Informacja o seksualnym wykorzystywaniu niepełnosprawnej umysłowo 17-latki dotarła do będzińskich policjantów z prokuratury, która prowadzi tę sprawę. "Będzińscy śledczy ustalili, że mężczyzna miał częsty kontakt z pokrzywdzoną, która była jego sąsiadką. Do kilkukrotnego wykorzystania nastolatki miało dojść w piwnicy budynku, w którym mieszkali" - podali policjanci.



Po raz pierwszy mężczyzna miał wykorzystać nastoletnią sąsiadkę w grudniu ubiegłego roku.



Decyzją będzińskiego sądu zatrzymany został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

dk/ PAP