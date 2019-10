Gwałt w domu dziecka? 13-latka oskarżyła 15-latka

13-letnia wychowanka domu dziecka w Kościerzynie zgłosiła szkolnemu wychowawcy, że została zgwałcona przez 15-letniego podopiecznego tej samej placówki. Materiały zebrane przez prokuraturę zostały w środę przekazane do sądu dla nieletnich, który zbada sprawę.

Jak poinformowała w środę Grażyna Wawryniuk rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, 13-latka zgłosiła się do szkolnej wychowawczyni w poniedziałek i opowiedziała jej o tym, co miało jej się przydarzyć w nocy w domu dziecka, w którym przebywa.



- Z jej relacji wynikało, że miała zostać doprowadzona przemocą do obcowania płciowego - powiedziała Wawryniuk. Dodała, że 13-latka, jako potencjalnego sprawcę tego czynu wskazała 15-letniego wychowanka tego samego domu dziecka.

Dziewczynka przesłuchana w obecności psychologa



Rzecznik wyjaśniła, że szkolna wychowawczyni powiadomiła o sprawie policję, a prokuratura tego samego dnia wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia dokonania gwałtu. - Dziewczynka została przesłuchana przed sądem w obecności psychologa - podała Wawryniuk.

Wyjaśniła, że w środę zebrane w tym postępowaniu materiały zostaną przekazane sądowi dla nieletnich. Podkreśliła, że sąd ten ustali wszystkie okoliczności sprawy, zbada czy rzeczywiście doszło do przestępstwa, przyjrzy się też przeszłości 15-latka – ustali m.in. czy w przeszłości nie łamał on prawa. W zależności od ustaleń sąd podejmie dalsze decyzje w tej sprawie.



Wawryniuk poinformowała, że Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie, w odrębnym postępowaniu, zbada czy opiekunowie z domu dziecka nie dopuścili się zaniedbań - czy w sposób właściwy sprawowali pieczę nad wychowankami.

dk/ PAP