Lewandowski nie zwalnia tempa! Kolejne dwie bramki w Lidze Mistrzów [ZOBACZ GOLE]

Robert Lewandowski zdobył dwie bramki dla Bayernu Monachium w meczu trzeciej kolejki grupy B Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Polak trafił do siatki w 34. i 62. minucie, a niemiecka drużyna ostatecznie pokonała na wyjeździe Greków 3:2.

Piłkarze Bayernu Monachium mieli na koncie sześć punktów po dwóch spotkaniach, więc potencjalne zwycięstwo z Olympiakosem postawiłoby ich w znakomitej sytuacji przed rewanżami. Lewandowski miał na koncie tyle samo trafień w Lidze Mistrzów co Van Nistelrooy (56). Z kolei, jeśli chodzi o bramki w fazie grupowej do legendarnego Holendra brakowało mu dwóch trafień.

Początek dla gospodarzy

Lepiej rozpoczęli jednak Grecy, którzy za sprawią trafienia Youssefa El-Arabiego objęli prowadzenie. To podziałało motywująco na gości. W 34. minucie Javi Martinez dośrodkował piłkę w pole karne, Lewandowski wygrał pojedynek w powietrzu, dzięki czemu strzał oddał Thomas Mueller. Jose Sa odbił futbolówkę przed siebie, a tam czekał już Lewandowski. Polski snajper pewnym uderzeniem trafił do siatki. To było jego 57. trafienie w Lidze Mistrzów i 38. w fazie grupowej.

ZOBACZ: pierwsza bramka Lewandowskiego w meczu z Olympiakosem

W drugiej połowie działo się niewiele, ale nawet w takich momentach Lewandowski jest groźny dla ekipy przeciwnej. Niespełna po godzinie gry po raz kolejny znalazł się we właściwym miejscu i z bliskiej odległości uprzedził bramkarza Jose Sa. To 58. gol w Lidze Mistrzów oraz 39. w fazie grupowej.

ZOBACZ: Lewandowski trafia po raz drugi

Kiedy na kwadrans przed końcem kapitalną bramkę zdobył Corentin Tolisso, wydawało się, że emocje się zakończyły. Gospodarze walczyli jednak do samego końca. Kontaktowego gola strzelił Guilherme, ale na więcej tego dnia nie było ich stać.

luq/ polsatsport.pl, PAP