Uderzyła w radiowóz, ten przewrócił się na bok. Dwoje policjantów zostało rannych

Dwoje policjantów zostało rannych w wyniku zderzenia radiowozu z samochodem osobowym, do którego doszło na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Żeromskiego w Łodzi. Funkcjonariusze zostali odwiezieni do szpitala z podejrzeniem urazów kręgosłupa.

Jak przekazała st. asp. Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi do wypadku doszło w środę przed godz. 13.

Z wstępnych ustaleń policji wynika, że oznakowanemu radiowozowi z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi jadącemu ul. Żeromskiego na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza pierwszeństwa nie ustąpił nissan kierowany przez kobietę.

- Doprowadziło to do uderzenia w radiowóz, którzy przewrócił się na bok. Podróżowało nim dwoje funkcjonariuszy jednego z łódzkich komisariatów, kobieta i mężczyzna. Zostali oni przewiezieni do szpitala na diagnostykę z podejrzeniem urazów kręgosłupa – poinformowała st. asp. Boratyńska.

Jechali do kradzieży

W wypadku poszkodowana została również kobieta kierująca nissanem.

Policjanci jechali na wezwanie do interwencji w związku kradzieżą roweru.

Na miejscu wypadku pracują wszystkie służby. Mogą występować utrudnienia w ruchu.

