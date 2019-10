Śmierć Zombie Boya. Koroner: to nie było samobójstwo

Zombie Boy, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Rick Genest został znaleziony martwy 1 sierpnia 2018 roku przez przypadkowego przechodnia. W jego krwi wykryto wysokie stężenie alkoholu oraz ślady marihuany.

Lady Gaga o śmierci Zombie Boya

Początkowo śledczy podejrzewali, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Doniesienia o odebraniu sobie życia przez modela potwierdzały wpisy Lady Gagi na Twitterze. Piosenkarka pisała w nich o "samobójstwie przyjaciela".

"Samobójstwo mojego przyjaciela, Ricka Genesta, znanego jako Zombie Boy, jest więcej niż załamujące. Musimy mocniej pracować nad zmianą naszej kultury, by wydobyć na światło dzienne problemy zdrowia psychicznego i zerwać z tabu, ze nie można o tym mówić. Jeżeli cierpicie, zadzwońcie już dziś do rodziny lub przyjaciół. Musimy się nawzajem ratować" - napisała po śmierci Zombie Boya artystka.

W samobójstwo nie wierzyli jednak bliscy Zombie Boya.

Wyświetl ten post na Instagramie. / ZombieBoy Legacy: "Born this Way" Post udostępniony przez Zombie Boy (@zombieboyofficial) Cze 1, 2019 o 5:39 PDT

Jak wynika z raportu sporządzonego przez kanadyjskiego koronera, Melissę Gagnon, 32-latek zginął jednak w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W raporcie poinformowano, że Genest był pod wpływem dużej ilości alkoholu, w jego krwi znaleziono ślady narkotyków. Ale urzędnicy ustalili, że nieszczęśliwy upadek z balkonu, na którym lubił siedzieć podczas palenia, jest bardziej prawdopodobny jako przyczyna zgonu niż samobójstwo. Śledczy ustalili na podstawie zeznań znajomych i bliskich modela, że w okresie przed śmiercią był w dobrym nastroju i nie miał powodów do targnięcia się na swoje życie.

BBC podało także, że artysta był zmotywowany nowymi projektami, a ponadto miał wsparcie, i angażował się w pracę.

Tatuaż pokrywał 80 proc. jego ciała

Rick Genest urodził się 7 sierpnia 1985 roku w Chateauguay. Kiedy był nastolatkiem, wykryto u niego guza mózgu, który został usunięty chirurgicznie, gdy Rick miał 15 lat. W wieku lat 16 zrobił swój pierwszy tatuaż na lewym ramieniu.

Mając 17 lat, po skończeniu szkoły średniej, opuścił dom rodzinny i stał się częścią undergroundowej kultury punkowej. Utrzymywał się z mycia szyb samochodów stojących na światłach, mieszkał w opuszczonych budynkach. To w tym czasie nadano mu pseudonim Zombie Boy.

W wieku 19 lat rozpoczął realizację tatuażu obejmującego całe ciało. Projekt powierzył Frankowi Lewisowi z Montrealu w Kanadzie. Po ponad 6 latach 80 procent ciała Zombie Boya zostało pokryte rysunkiem, który przedstawiał rozkładające się ciało. Na ten tatuaż model wydał ponad 17 tysięcy dolarów. Wciąż powtarzał także, że jego dzieło nie jest jeszcze skończone.

O Zombie Boyu zrobiło się głośno w 2011 r., kiedy pojawił się w klipie Lady Gagi, który został nagrany do piosenki "Born This Way". Potem występował na wybiegach i miał sesje dla najbardziej prestiżowych magazynów z "GQ" i "Vanity Fair" na czele.

