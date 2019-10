Repolonizacja mBanku pod znakiem zapytania. Pojawił się rywal z zagranicy

Erste Group oficjalnie wyraziło zainteresowanie kupnem akcji mBanku - taką wiadomość podała agencja Reutera. Gdyby faktycznie doszło do transakcji, przeszłyby one z rąk niemieckich w austriackie. Jacek Brzeski z redakcji gospodarczej Polsat News uważa jednak, że "mBank może dołączyć do PZU, Aliora i Pekao S.A.". Zostałby wtedy wykupiony przez krajowy kapitał.