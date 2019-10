Müller: Ziobro nie chciał być wicepremierem. Taka sugestia koalicyjna nigdy nie padła

- Ta decyzja jeszcze przed nami. Rozmawiałem z premierem, ale nie chcę takiej informacji upubliczniać przed ogłoszeniem składu rządu - mówił Müller pytany o to czy zostanie na stanowisku rzecznika.

- Rozmowy koalicyjne mają krótki okres. 12 listopada, w tygodniu gdy będzie pierwsze posiedzenie Sejmu spodziewam się ogłoszenia składu Rady Ministrów. Przed wyborami prezes Kaczyński mówił, że naturalnym kandydatem na premierem jest Mateusz Morawiecki i to on przez najbliższe cztery lata będzie szefem rządu - mówił gość "Graffiti".

"Nie wszystkie ministerstwa są obsadzone"

Wojciech Dąbrowski zwrócił uwagę, że Solidarna Polska i Porozumienie "urosły" w ramach Zjednoczonej Prawicy i pytał jakie będzie to miało przełożenie na obsadzenie resortów. - Trwają dyskusje w tym zakresie, nie wszystkie ministerstwa są obsadzone. Pewien parytet pomiędzy partiami politycznymi jest już jasny - dodał.

- Zbigniew Ziobro nie chciał być wicepremierem. Z tego co wiem prośba, sugestia czy jakiś koalicyjny warunek w tej kwestii nigdy nie padał - powiedział Müller.

- Nic mi nie wiadomo, żeby Ministerstwo Cyfryzacji miało zostać podzielone. Nie wykluczam, że dojdziemy do wniosku, że ten resort powinien zostać przekształcony i połączony z innymi, ale na tym etapie nie ma takiej decyzji. Zastanawiamy się nad nowym modelem nadzoru właścicielskiego nad spółkami skarbu państwa - przyznał rzecznik rządu.

Nadzór nad spółkami skarbu państwa

- Czy to będzie w formie przywrócenia resortu o takiej nazwie, czy innej nazwie i kompetencjach, trwa dyskusja na ten temat. Nie mówimy o prostym przywróceniu ministerstwa skarbu państwa, tylko o przemodelowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami skarbu państwa - wyjaśnił.

- Trwają dyskusje jak to zrobić, żeby deficyt budżetowy był niewielki - mówił gość Polsat News. Dodał, że ma to związek ze sprawą "ewentualnego wycofania się z limitu 30-krotności składek ZUS".

Prowadzący pytał czy wprowadzony zostanie podatek handlowy. - Nie ma takich planów. Jest dyskusja na temat podatku handlowego, mówimy o sklepach wielkopowierzchniowych - mówił.

"Prezes NIK ma bardzo dużą niezależność"

- Wszystko zależy od tego jak będzie wyglądała sytuacja po ostatecznej weryfikacji oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. To czy on poda się do dymisji nie jest kwestią wiary. To nie jest zależne od PiS, od większości parlamentarnej. Prezes NIK po powołaniu ma bardzo dużą niezależność - powiedział Müller.

Pytany czy będą konsekwencje polityczne dla osób odpowiedzialnych za służby, które nie uprzedziły o zarzutach dla Banasia rzecznik rządu zaznaczył, że "trzeba przeprowadzić weryfikację, czy faktycznie służby zawiodły".

msl/ Polsat News