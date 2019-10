Lekarz kwestionował kalendarz szczepień. Sąd wymierzył mu karę

Sąd Lekarski uznał, że Hubert Czerniak szerzył "postawy antyzdrowotne, niezgodne z przepisami kodeksu etyki lekarskiej". Reguły te zobowiązują lekarzy do postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną.

Postępowanie w sprawie medyka z Opoczna wszczął trzy lata temu łódzki Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Wcześniej Czerniak publicznie kwestionował obowiązujący kalendarz szczepień i wypowiadał się o szkodliwości szczepień.

Sąd: wystąpienia Czerniaka wysoce szkodliwe społecznie

Przez półtora roku trwało postępowanie wyjaśniające. W jego ramach m.in. rzecznik kilkukrotnie przesłuchał obwinionego lekarza i powołał dwóch biegłych: specjalistę z zakresu chorób zakaźnych i w dziedzinie pediatrii.

Zakończyło się to postawieniem zarzutów i skierowaniem wniosku o ukaranie Czerniaka.

Sędzia Tadeusz Wójcik, przewodniczący składu wydającego wyrok, podkreślił, że lekarz opierał swoje wypowiedzi i poglądy na pracach i opiniach o znikomej wartości naukowej. Ocenił też jego wystąpienia jako "wysoce szkodliwe społecznie".

Czerniak miał poparcie ruchów antyszczepionkowych

Obrońca Czerniaka zaznaczył, że wyrok jest nieprawomocny i w najbliższych dwóch tygodniach obrona złoży apelację do Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Podczas rozprawy przed siedzibą Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi poparcie dla Huberta Czerniaka demonstrowało kilkudziesięciu przedstawicieli ruchów antyszczepionkowych.

Skazany lekarz w czerwcu brał udział w warszawskim przemarszu organizacji STOP NOP, sprzeciwiającej się obowiązkowym szczepieniom dzieci. Biorący udział w tamtej manifestacji ubrali się w stroje podobne do pasiaków noszonych przez więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. Przeczytaj o tym więcej.

"Lekarz porównujący Polskę do państwa faszystowskiego sam powinien się leczyć"

- Mieszkamy w państwie, gdzie prawa rodzicielskie zmienia się w obowiązki rodzicielskie. Wiecie, kiedy ostatni raz tak było? Sieg hail! W takim państwie przyszło nam żyć! - przekonywał wówczas Czerniak.

Fragment jego wystąpienia udostępnił na Facebooku Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny w resorcie spraw wewnętrznych.

"Rozumiem, że lekarz może zbłądzić. Ale jak nisko można upaść? Polski lekarz z faszystowskim gestem, demonstranci w pasiakach..." - skomentował.

- Jeżeli lekarz wykonuje faszystowski gest i porównuje polskie państwo do państwa faszystowskiego to jedyne, co powinien robić, to nie leczyć ludzi, tylko samemu się leczyć - podkreślił wtedy Posobkiewicz w rozmowie z polsatnews.pl.

