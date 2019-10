Jest decyzja sądu ws. listu żelaznego dla Kralki. 30-latka jest poszukiwana za kierowanie gangiem

Sąd nie uwzględnił wniosku obrońcy o wydanie listu żelaznego motywując to istniejącą obawą matactwa - powiedział Polsat News prokurator Tomasz Dudek z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie. Za kobietą poza listem gończym zostały także wydane Europejski Nakaz Aresztowania i tzw. czerwona nota Interpolu.

Obrońca Kralki odmówił komentarza.

Poszukiwana 30-letnia Magdalena Kralka, podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, wystąpiła do sądu we wrześniu o wydanie listu żelaznego. To specjalny dokument, który miał zapewnić oskarżonej, przebywającej za granicą, pozostawanie na wolności, do czasu prawomocnego ukończenia postępowania.

Adwokat poszukiwanej tłumaczy, że kobieta obawia się o swoje życie po powrocie do kraju. List żelazny pozwoliłby jej uniknąć aresztowania i w procesie odpowiadać z wolnej stopy.

Jak informował Krzysztof Drwal z zespołu prasowego małopolskiej policji, 30-latka jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, "związaną ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich".

Ostatnio mieszkała w Krakowie

Według policji, kobieta przejęła kierowanie gangiem po aresztowaniu jego przywódców w 2017 r. Grupa pod jej nadzorem zajmowała się głównie handlem narkotykami. Gang miał sprowadzić z zagranicy 5,5 tony marihuany wartej ponad 80 mln złotych i 120 kilogramów kokainy wartej przeszło 16 mln złotych.

Poszukiwana ma 172 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, zielone oczy i proste włosy blond. Ostatnio mieszkała w Krakowie.

Informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanej policja prosi kierować do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sekcji ds. poszukiwań i identyfikacji osób. Policja zapewnia anonimowość.

Funkcjonariusze przestrzegają, że za ukrywanie poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi do pięciu lat więzienia.

