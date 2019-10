Jednemu odgryzł stopę, drugiego okaleczył. Atak rekina podczas kursu nurkowania [WIDEO]

Rekin najpierw zaatakował jednego z mężczyzn. Jednak prawdopodobnie wrócił w to samo miejsce i zaatakował drugiego nurka.

Ranni mężczyźni zostali wyciągnięci z wody na pokład statku wycieczkowego, którym przypłynęli.

Na łodzi znajdowało się dwóch przeszkolonych ratowników medycznych, którzy natychmiast udzielili im niezbędnej pierwszej pomocy. Następnie rannych zabrał helikopter ratownictwa medycznego australijskiej organizacji CQ Rescue. Na pokładzie maszyny poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Organizacja CQ Rescue poinformowała o akcji ratunkowej na Twitterze.

#RACQ #CQRescue arriving at Mackay Base Hospital at 12.40pm with two patients on board after a Shark attack in the Whitsundays. pic.twitter.com/UJy46tYEIi