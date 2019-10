Sędzia chwalony przez PiS orzeknie w procesie Ziobry. System przydziału spraw kontroluje... Ziobro

Krzysztof Świderski jest delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. "Wydał on już dwa wyroki korzystne dla Krystyny Pawłowicz, posłanki PiS poprzedniej kadencji. Trzecia sprawa, w której stroną jest Pawłowicz, jest jeszcze w toku" - podał "Dziennik Gazeta Prawna".

Ten sam sędzia został wskazany do prowadzenia sprawy, jaką przeciwko ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wytoczył Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

"Tymczasem system losowego przydziału spraw, który o tym zdecydował, jest nadzorowany właśnie przez ministra sprawiedliwości. I nie do końca wiadomo, na jakich zasadach działa. A to budzi wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości składu orzekającego wyłonionego za jego pomocą" - dodał dziennik.

"Wystawianie laurki sędziemu Świderskiemu"

1 października Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie oceniła wniosek o awans sędziego Świderskiego do warszawskiego Sądu Okręgowego.

ZOBACZ: "Reforma polskich sądów będzie kontynuowana". Zapowiedzi Ziobry

W ocenie i głosowaniu brała udział Krystyna Pawłowicz, mimo że zwrócono jej uwagę na dwuznaczną sytuację opiniowania sędziego, który wydał korzystne dla niej orzeczenia.

- Wystawianie mu laurki, która otwiera drogę awansu po korzystnym dla niej wyroku, było nie na miejscu. Nawet jeżeli kandydatura sędziego nie budzi żadnych wątpliwości - mówił RMF FM rzecznik KRS Maciej Mitera.

Krystian Markiewicz - przeciwnik zmianom w sądach wprowadzanym przez PiS

Sędzia Markiewicz, w którego procesie orzekać ma Świderski, często krytycznie wyrażał się o reformie wymiaru sprawiedliwości wdrażanej przez Zjednoczoną Prawicę.

- To politycy chcą dzielić ludzi, próbując wmieszać w to także prawników i próbując podzielić środowisko prawnicze. Ale prawo jest jedno, a wszyscy polscy prawnicy są od tego, aby je przestrzegać i egzekwować a także współpracować w zakresie obrony praworządności - powiedział w czerwcu na II Kongresie Prawników Polskich (przeczytaj więcej).

Zaapelował też wówczas do tych polityków, "którzy postanowili znieważać i pluć na sędziów".

- Zamiast tego porozmawiajcie z ludźmi. Zamiast wydawać pieniądze, aby nas upokarzać - zadbajcie o edukację prawną, o godne życie pracowników sądów. Czy wam nie wystarczy tej zemsty? Czego jeszcze chcecie? Krwi moich czterdziestoletnich przyjaciół za winy naszych, waszych ojców? Chcecie tu Turcji? - pytał.

"Nigdy nie przestanę podważać zmian w sądownictwie"

Z kolei w ubiegłym roku, zapytany w programie "Tak czy nie", czy przestanie podważać zmiany w sądownictwie, jeśli spotkają go za to jakieś sankcje, odpowiedział: "nigdy".

- To jest mój obowiązek jako sędziego. Moim obowiązkiem wynikającym z kodeksu etyki sędziowskiej jest tak samo to, że jeśli moi koledzy sędziowie nie reagują na naruszanie tej etyki, to mam obowiązek ich upominać - zaznaczył Markiewicz (przeczytaj na ten temat).

Markiewicz komentował też tzw. "aferę hejterską" w resorcie sprawiedliwości (dowiedz się więcej o hejcie na sędziów).

- Wiceminister Łukasz Piebiak ma szczęście, że sędziowie, których zwalczał, obronili niezależne sądy. Niewątpliwie może liczyć na to, że ta sprawa zostanie rzetelnie wyjaśniona - mówił w sierpniu w programie "Polityka na Ostro" (zobacz wideo).

Ziobro w 2017 r. o losowym przydziale spraw: przygotowany z myślą o zwykłych Polakach

System losowego przydziału spraw dla sędziów ruszył testowo w 2017 roku. - Jest przygotowany z myślą o zwykłych Polakach - komentował wówczas Zbigniew Ziobro.

Dodał wtedy, że dzięki temu rozwiązaniu "nie będą mogły być formułowane podejrzenia, że dany sędzia umyślnie został przydzielony do rozpoznania określonej sprawy".

- (Także zarzuty, że) jest to sprawa ręcznie sterowana, że minister sprawiedliwości, prezes sądu, przewodniczący wydziału, czy ktokolwiek inny chciałby, aby konkretna sprawa była rozpoznawana przez konkretnego sędziego, który w konkretny sposób ma ją rozstrzygnąć - mówił Zbigniew Ziobro. Przeczytaj więcej na ten temat.

wka/ polsatnews.pl, PAP, rmf24.pl