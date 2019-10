Ukraina: pacjent wypadł z karetki na ulicę. Nagranie obiega sieć

Do niecodziennego wypadku doszło na Ukrainie. Kamera samochodowa kierowcy jadący do Nowomoskowska zarejestrowała, jak pacjent wypadł z karetki. Wideo udostępniono w mediach społecznościowych.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Poszkodowanym okazał się emeryt, którego sanitariusze wieźli do szpitala na badania. Początkowo mężczyzna miał się sprzeciwiać wejściu do karetki, ostatecznie jednak zgodził się położyć na noszach. Medycy wraz z pacjentem ruszyli w kierunku placówki medycznej.

Pacjent leżał na ziemi

Na opublikowanym w internecie nagraniu widać, jak na ruchliwej drodze z karetki wypada pacjent. Zdarzenie opisał regionalny serwis "Informator".

Kierowca samochodu jadącego za karetką w porę wyhamował, dzięki czemu nie doszło do tragedii. Karetka zatrzymała się kilkadziesiąt metrów dalej, a sanitariusze wrócili po chorego.

Nie wiadomo dlaczego doszło do wypadku.

Portal, który udostępnił nagranie informuje, że mężczyzna, który wypadł z karetki nie doznał poważnych obrażeń. W asyście policji przetransportowano go do placówki medycznej.

las/ml/ Informator.dp.ua