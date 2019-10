Wypadł autem z drogi, zabił kilkanaście kur

W minioną w niedzielę 21-letni mieszkaniec gminy Prostki (woj. warmińsko-mazurskie) odwiedził wieczorem swojego znajomego w Ełku. Obaj razem do późnych godzin nocnych pili alkohol. Gdy właściciel mieszkania zasnął, 21-latek w wziął bez jego zgody kluczyki od auta należącego do gospodarza i pojechał w kierunku domu.

Po szaleńczym rajdzie zostawił samochód i zamówił taksówkę

Po drodze stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji w miejscowości Niedźwiedzkie.

Samochód wjechał na podwórko, uszkadzając wyposażenie gospodarstwa i zabudowania. Auto zabiło kilkanaście kur.

21-latek wysiadł z uszkodzonego pojazdu i porzucił go. Zamówił taksówkę i wrócił do znajomego, by opowiedzieć mu, co zaszło.

Grozi mu utrata prawa jazdy oraz wolności

O sprawie powiadomieni zostali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. Sprawca kolizji został zatrzymany, miał w organizmie 1,8 promila alkoholu.

Poniesione straty właściciel posesji wstępnie oszacował na kwotę około 10 tys. zł. Straty poniósł także właściciel auta.

21-latek usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu oraz kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Odpowie też za spowodowane straty.

Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia i 5 tys. zł grzywny. Grozi mu także utrata prawa jazdy.

emi/hlk/ polsatnews.pl