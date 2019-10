KNF ostrzega przed platforma wymiany walut. "Ryzyko popełniania przestępstw"

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na świadczenie przez spółkę Waluciarz.pl usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej - poinformowała KNF we wtorkowym komunikacie. Chodzi o świadczenie usługi przekazu pieniężnego. "Zachodzi bardzo wysokie ryzyko popełniania lub ułatwiania popełniania przestępstw" - poinformowano w komunikacie regulatora rynku finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego wyjaśniła, że decyzja została podjęta jednogłośnie.

Z komunikatu wynika, że zezwolenie na świadczenie usług płatniczych zostało udzielone spółce w lipcu 2015 r. Obejmowało ono świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

KNF: "Ryzyko popełniania przestępstw"

"KNF ustaliła, że w związku z działalnością Spółki w zakresie świadczonych usług płatniczych, zachodzi bardzo wysokie ryzyko popełniania lub ułatwiania popełniania przestępstw" - wyjaśnił regulator.

"KNF uznała w szczególności, że Waluciarz.pl S.A. nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych. Oznacza to, że w związku z działalnością Spółki istnieją bardzo poważne wątpliwości, że Spółka (...) będzie zarządzała działalnością w zakresie usług płatniczych w sposób ostrożny i stabilny (...). Przeprowadzona ocena działalności Spółki oraz skala i natężenie ryzyka związanego z tą działalnością nie pozwalają uznać tych wątpliwości za usuwalne" - wyjaśniła KNF.

Komisja zaznaczyła, że także osoby zarządzające spółką nie dają rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania - ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości w działalności spółki.

"KNF uznała ponadto, że Spółka kontynuując swoją działalność w zakresie usług płatniczych stanowiłaby zagrożenie dla stabilności systemu płatniczego lub dla zaufania do tego systemu. Prawidłowe funkcjonowanie systemu płatności (w tym zwłaszcza płatności detalicznych, obsługiwanych przez dostawców usług płatniczych) ma kluczowe znaczenie dla sprawnego i efektywnego regulowania zobowiązań pieniężnych oraz funkcjonowania rynku sprzedaży towarów i usług, co z kolei znajduje bezpośrednie przełożenie na stan gospodarki realnej" - czytamy w komunikacie KNF.

Płatnik powierza pieniądze dostawcy

Jak wyjaśniono, istota usługi płatniczej polega na powierzeniu przez płatnika środków płatniczych dostawcy usługi w celu dostarczenia tych środków do odbiorcy płatności. Według KNF, aby płatnicy i odbiorcy płatności masowo skłonni byli do korzystania z tego typu usług, niezbędne jest, by byli przekonani, iż transakcje, których dokonują przy użyciu tych usług świadczone są przez podmioty o nieposzlakowanej opinii i dobrej reputacji, a ich pieniądze są bezpieczne.

Zdaniem Komisji zaufanie, że działalność w zakresie usług płatniczych nie jest wykorzystywana w działalności niezgodnej z prawem czy wręcz przestępczej, powinno istnieć też po stronie organów państwa.

"W ocenie Komisji, kontynuowanie przez Spółkę jej działalności w zakresie usług płatniczych wpływałoby negatywnie na rynkową, społeczną i państwową percepcję prawidłowości i bezpieczeństwa usług płatniczych, a co za tym idzie, stanowiłoby zagrożenie dla ogólnego zaufania do systemu płatniczego w tym jego rozwiązań prawnych i instytucjonalnych" - podkreślono.

Dodano, że decyzja o cofnięciu zezwolenia dla Waluciarz.pl jest wyrazem braku tolerancji dla naruszania standardów i kreowania w ten sposób zagrożeń dla stabilności rynku usług płatniczych i zaufania do tego rynku.

Na liście ostrzeżeń KNF w zw. z doradztwem

W komunikacie zaznaczono, że stwierdzenie zachodzenia wymienionych w nim przesłanek nie wynika z okoliczności będących podstawą wpisu spółki na listę ostrzeżeń publicznych KNF w grudniu 2018 r.

Spółka zajmująca się wymiana walut i przekazami pieniężnymi została wpisana na czarna listę w związku z wysłanym przez nadzór zawiadomieniem do prokuratury, dotyczącym "prowadzenia bez zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, to jest w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych" - poinformował wtedy Puls Biznesu.

- Zostaliśmy wpisani na listę ostrzeżeń publicznych, co jest dla nas bardzo poważnym ciosem wizerunkowym i biznesowym. Dla takiej spółki, jak nasza, wpis na listę to niemal wyrok śmierci - powiedział wtedy w rozmowie z Pulsem Biznesu Rafał Paluszkiewicz, prezes Waluciarza.

Z listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego podmiot został usunięty we wrześniu 2019 r.

